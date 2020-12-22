22 декабря, православные и греко-католики празднуют день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Сегодня празднуют именины все женщины с именем Анна. Самые красивые картинки-поздравления с днем Ангела Анны – смотрите в материале.

Все женщины особенно чтят день непорочного зачатия праведной Анны, которая потом стала матерью Девы Марии. Именно их покровительницей считается святая. Также, Анна является заступницей многих женских профессий, поэтому в этот день не рекомендуют заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другой домашней работой. ​Кстати День Анны: традиции и приметы праздника Картинки-поздравления с днем Анны

День Ангела Анны Праздник Анны 2020 Красивые картинки-поздравления с праздником Анны

22 декабря – именины Анны Картинки с именинами Анны