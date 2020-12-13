13 декабря православные христиане отмечают день Андрея Первозванного. Все мужчины, которые носят имя Андрей, – празднуют день ангела.

Праздник Андрея Первозванного посвящен апостолу Андрею, который по поверью был на месте, на котором впоследствии возник Киев. Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра. Об этом сообщает 24 канал.

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Имя Андрей – греческого происхождения, изначальной формой его было Андреас. Значение имени – "мужчина", "человек", "храбрый". Оно подчеркивает в своем носителе мужественность, мужское начало, смелость.

Андреи, примите в этот праздничный день наши теплые поздравления! Желаем вам всех благ! Присоединяйтесь к поздравлениям и порадуйте своих друзей и родных добрыми словами и присылайте им красивые картинки-поздравления.

Картинки с днем ангела Андрея



День ангела Андрея 2020



Картинки с днем ангела Андрея



Картинки с именинами Андрея



День ангела Андрея 2020



Картинки с днем ангела Андрея



Картинки с именинами Андрея



День ангела Андрея 2020



Картинки с днем ангела Андрея



Картинки с именинами Андрея



День ангела Андрея 2020



Картинки с днем ангела Андрея



Картинки с именинами Андрея