Картинки на Геловин-2022: жуткая подборка, которая уже ничем не удивит украинцев

В этом году праздник Геловин (или Ночь святых) выпадает на ночь 31 октября. В США и Европе этот праздник пользуется особой популярностью, а в Украине христиане чтят память всех покойных родственников 1 ноября.

Война России с Украиной внесла свои коррективы в празднование Геловина, ведь раньше сюжеты, изображавшиеся в фильмах или постерах, сейчас, к сожалению, реальность. Согласно поверьям в геловинскую ночь, вся нечистая сила становится свободной и выходит на землю, однако украинцы давно знают, что эта нечисть ходит по миру уже много веков подряд.

К слову Геловин в Украине 2022: традиции устрашающего праздника или упоминание всех святых

Несмотря на это, украинцы не теряют дух и веру и продолжают вносить маленькие радости в свою обыденность. Этот праздник христианское сообщество Украины не одобряет и считает сатанинским, впрочем, кто не является сторонником религии или придает Геловину более комическое и маркетинговое значение, то следующие картинки будут для вас. Поздравьте своих друзей картинками-поздравлениями и открытками и помните, что мы выгоним раз и навсегда всю нечисть из нашей земли, а привидения Гэловина будут казаться нам уже близкими друзьями.

Картинки-поздравления, открытки с Геловином 2022



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Открытки для Viber с Геловином-2022 / Фото peda.net



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Хэллоуин – как поздравить в картинках / Фото thequint.com



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Поздравление с Геловином в картинках / Фото Pixabay



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Поздравление с Геловином 2022 в открытках / Фото из открытых источников



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Поздравление с Геловином 2022 / Фото из открытых источников



Геловин 2022: картинки поздравления / Фото из открытых источников