Украинская рок-группа из Закарпатья "Рокаш" уже завтра, 30 октября, даст первый концерт после длительного пребывания на карантине. Накануне выступления, которое состоится во Львове, журналисты LifeStyle 24 пообщались с лидером коллектива Виктором Янцо.

В интервью 24 каналу Виктор рассказал о творчестве на карантине, презентации новой песни и коллаборации. Также Виктор поделился подробностями личной жизни. Так, во время карантина он начал строить дом и подробнее рассказал об этом процессе.

Читайте также Интервью с фронтменом "Мэри" о балканском фолке, образе бродяги и вдохновении для новой песни

У вас будет первый концерт после карантина. Когда именно он состоится?

Концерт состоится 30 октября во львовском клубе "Малевич". Надеюсь, он пройдет так же удачно, как и докарантинные львовские концерты, поскольку публика этого города очень тепло принимает нас. Хотя в Закарпатье мы тоже довольно известны, но Львов – это особенный город.

Когда был последний концерт до введения карантина?

Выступление было в феврале, также во Львове. Это символично, ведь мы завершили выступления до введения карантина во Львове и теперь начинаем оттуда.

Выступление группы "Рокаш" / Фото пресс-служба

Это правда, что в коллективе есть новый гитарист?

Во время карантина мы начали писать новые треки. Не обошлось и без экспериментов. Были некоторые "шаги в сторону" (я о треке "Шпили-вили"). Эта работа нетипичная для нас и публике она не понравилась. Поэтому продолжили мы в своем старом стиле, записав трек "Бо вже весна", и это предполагало возвращение к гитарному саунду. В Закарпатье большой дефицит гитаристов, но нам повезло найти гитариста именно в Мукачево. На концерте поклонники услышат несколько обновленное звучание "Рокаша".

Почему выбрали осень для презентации песни "Бо вже весна"?

Мы начали работу над этой песней с учетом нового саунда, который появился с приходом гитариста, но презентовать песню весной не было никакого смысла, поскольку в тот период все темы просели, включительно с музыкой и просмотрами. Да и весны у нас, на самом деле, не было, потому что все мы находились в закрытом помещении, не выходя на улицу, когда все цвело и пахло, и весна была только внутри людей. А сейчас хоть и осень, мы решили презентовать этот трек, поскольку видим оживление активности людей в соцсетях.

Было ли вдохновение во время карантина до написания новых песен?

Да, многие песни записали не только для "Рокаша", но и для группы АНЦА, которую я продюсирую и в которой участвует моя жена Ирина Янцо. Вообще в межсезонье, когда нет концертов, мы сосредоточены на студийной работе – записываем песни, снимаем клипы. Когда начинается плотный концертный график времени для студийной работы не хватает.



Виктор Янцо / Фото Пресс-служба

Расскажите о ваших коллаборациях. Их очень много – Виктор Винник, Марина и компания. Планируете еще что-то?

После коллаборации с Иваном Поповичем, у которой уже более миллиона просмотров, хочется делать не хуже. Я бы конечно хотел продолжить совместное творчество с яркими артистами, особенно с Закарпатья, ведь кроме упомянутых Ивана Поповича и Марины Полончак, у нас есть совместный трек с талантливой оперной певицей родом из Ужгорода – Ангелиной Моняк, хором ужгородского института культуры и искусств, вокальной группой BREVIS, программа с симфоническим оркестром Закарпатской областной филармонии, неоднократно на концертах исполняли наши песни в дуэте с Иваном Пилипцом. Были идеи сделать что-то общее с руководителем студии "Наша Файта" Михаилом Карпенко, а еще я бы с удовольствием сотрудничал с Алиной Паш.

Вы сказали, что записали много новых композиций, можно ли ожидать новый альбом?

Да, мы постоянно что-то записываем. Думаю, что к концу года насобирается материала на полноценный альбом, хотя вдохновения не предусмотришь. На концерте еще будет новая песня, довольно необычная для нас. Это будет кавер, хотя каверов с группой "Рокаш" мы до сих пор, кажется, и не делали. Это будет кавер на песню "Верховино, мати моя". Песня композитора Машкина. Это советский композитор, который является символом тогдашнего Закарпатья. Но я сделал из нее лирическую, вдохновенную композицию, которая символизирует любовь к родному краю. На нее мы уже придумали клип, и это должна быть золотая осень. Когда у нас золотая осень – начинается бабье лето. Мы хотим успеть все отснять, поэтому клип будет очень простенький. Хочется успеть выдать его в сезон, чтобы люди смотрели про осень, когда она за окном.

Во время карантина вы вместе с женой начали собственноручно строить дом. Это что-то новое для вас?

Нет, если бы я не был музыкантом, был бы прорабом. Когда учился в Киеве, то летом подрабатывал на стройке – мы прокладывали подземные коммуникации в тресте "Киевподземдорстрой". После этого я вернулся в Мукачево и решил начать строить. Сначала учился, а потом мне понравилось. Долгое время не занимался этим делом, а во время карантина появилось много времени, куда было нужно тратить свою энергию, и я продолжил строить свой дом без помощи мастеров, своими руками. Это для меня как занятие спортом, но когда после физической активности ты видишь конечный результат.

Группа "Рокаш" приглашает во Львов на "Осенний концерт", который состоится 30 октября в 19:00 в клубе "Малевич".

"Осенний концерт" группы "Рокаш" / Фото Пресс-служба