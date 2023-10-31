Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли выходные

Осенью хочется больше времени проводить дома, вместе с близкими, за просмотром хороших фильмов и чтением книг. Следует узнать, будут ли выходные в ноябре, чтобы отдохнуть.

В ноябре у нас будут такие государственные и профессиональные праздники, как Международный день студента, День ракетных войск и артиллерии Украины, День работников радио, телевидения и связи Украины и День достоинства и свободы. А будут ли дополнительные выходные – подскажет 24 Канал.

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Сейчас Украина находится в военном состоянии, поэтому дополнительные выходные в ноябре не предусмотрены. Поскольку в последнем осеннем месяце 30 дней, то из них – 22 рабочих дня и 8 – выходных.

Так что рабочими днями ноября будут 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября. В то время как будут отдыхать украинцы только в субботу и воскресенье – 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 ноября.

Календарь праздников на ноябрь 2023

1 ноября – День вегана, День рождения Европейского союза.

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

3 ноября – День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии.

4 ноября – День железнодорожника.

5 ноября – День работника социальной сферы.

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

10 ноября – Международный день бухгалтера.

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.

16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.

17 ноября – Международный день студентов.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.

20 ноября – Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки.

21 ноября – День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения.

25 ноября – День памяти жертв голодоморов, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

27 ноября – День основания Национальной Академии Наук.

28 ноября – День работника финансового мониторинга.

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.