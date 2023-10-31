Кого поздравить с Днем ангела в ноябре 2023 года
31 октября 2023, 16:30Читати новину українською
В День ангела верующие чтят святого, имеющего такое же имя, как и они. В этот день христиане молятся к такому наставнику с просьбой о защите и опеке.
Помните, что с 1 сентября православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Соответственно даты многих праздников изменились на 13 дней. 24 Канал подготовил календарь именин на ноябрь 2023 года.
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Календарь Дней ангела на ноябрь 2023
- 1 ноября – Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.
- 2 ноября – Константин.
- 3 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.
- 4 ноября – Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.
- 5 ноября – Гавриил, Григорий, Тимофей.
- 6 ноября – Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян.
- 7 ноября – Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.
- 8 ноября – Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
- 9 ноября – Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Мотря.
- 10 ноября – Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.
- 11 ноября – Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.
- 12 ноября – Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.
- 13 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян.
- 14 ноября – Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.
- 15 ноября – Константин.
- 16 ноября – Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния.
- 17 ноября – Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.
- 18 ноября – Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.
- 19 ноября – Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян.
- 20 ноября – Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян, Анна, Татьяна.
- 21 ноября – Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян, Ярополк, Параска.
- 22 ноября – Александр, Алексей, Борис, Григорий, Елизар, Иван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федор, Ян.
- 23 ноября – Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.
- 24 ноября – Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина.
- 25 ноября – Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.
- 26 ноября – Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла.
- 27 ноября – Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.
- 28 ноября – Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян.
- 29 ноября – Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.
- 30 ноября – Антон, Дмитрий.