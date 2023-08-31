Какую прическу сделать девочке на 1 сентября: 10 идей, которые понравятся всем

Уже завтра наступит 1 сентября, так что родители и школьницы в поисках хороших идей причесок на Первый звонок. Просматривайте лучшие варианты причесок для девочек.

24 Канал подобрал лучшие идеи причесок девочкам на 1 сентября. Их легко повторить дома, они удобны и не требуют много времени. Каждую из причесок можно дополнять деталями – праздничными бантами, лентами или шпильками.

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Соединенные косички

Заплетите две косички с боков и соедините их вместе сзади. Прическу можно украсить лентой или бантом.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

Эффектные пучки

Красота этой прически не только в высоких пучках, но и красивых колосьях, которые нужно заплести наоборот – снизу вверх.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

Колосок по диагонали

Заплетите колосок или французскую косу снизу вверх, соблюдая диагональную линию. Завяжите волосы в высокий конский хвост.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

"Пузырьковые" косы

Разделите волосы на несколько частей и просто связывайте каждую эластичную резинку. Полученные частицы нужно растянуть так, чтобы образовался "пузырь". Есть и облегченный вариант такой прически – можно просто завязать конский хвост и создать несколько таких пузырьков.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

Классические французские косы

Эта прическа универсальна – подходит как на праздники, так и каждый день в школу. Косы можно заплести до самых кончиков волос, или же оставить распущенными.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

Коса-обруч

Эта идея прически очень удобна – волосы не будут мешать ребенку, ведь они будут поддерживать заплетенный ободок. К слову, в него можно вплести атласные ленты.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

"Мальвинка" на одну сторону

Обычно прическу "мальвинку" делают с обеих сторон и закрепляют пряди посередине. Это же – оригинальный вариант.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

"Корона"

Эта прическа так и веет стилем королев и принцесс, потому понравится ребенку. Заплетите прямые колосья с двух сторон и закрепите их резинкой и украшением.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

Элегантный пучок

Кому-то может показаться, что пучок – прическа только для взрослых. Но и на юных девочках такой элегантный стиль будет прекрасно выглядеть, особенно с уместными украшениями.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста

Хвостики крест-накрест

Если времени заплетать косы нет, попробуйте лёгкий вариант с хвостиками. Их можно закреплять крест-накрест или прямо.



Прическа на 1 сентября / Фото из пинтереста