Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на январь 2026 года

Ежемесячно верующие чтят память святых и другие важные церковные даты. В частности, связанные с событиями, повлиявшими на распространение христианства среди людей.

Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на январь 2026 ниже, пишет 24 Канал со ссылкой на Православную Церковь Украины.

Календарь церковных праздников на январь 2026 года по новому стилю

1 января – Обрезание Господне; святого Василия Великого. В народе этот день называют Старым Новым годом, отмечает сайт "Украинские традиции". В это время традиционно хозяева приглашают в свой дом посевальщиков, которые желают им щедрого урожая и благополучия на весь следующий год.

2 января – предпразднование Богоявления, святого Сильвестра, Папы Римского.

3 января – святого пророка Малахия и святого мученика Гордея.

4 января – собор 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста.

5 января – Святвечер Богоявления.

6 января – Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник напоминает верующим о крещении Иисуса в реке Иордане. Главным символом дня является вода, которая после освящения считается целебной. В этот день принято купаться в проруби и молиться в церкви за очищение души и тела.

7 января – собор Святого Иоанна Крестителя.

8 января – преподобного Георгия.

9 января – святого мученика Полиевкта.

10 января – святителя Григория Нисского; преподобного Маркиана.

11 января – преподобного Феодосия Великого.

12 января – святой мученицы Татьяны. Она традиционно считается покровительницей студенчества и знаний. В этот день принято поздравлять с Днем ангела всех женщин, имеющих это прекрасное имя.

13 января – мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.

14 января – празднование Богоявления; святых преподобных Отцов, убиенных в Синае; святой равноапостольной Нины.

15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника.

16 января – поклонение честным веригам апостола Петра.

17 января – преподобного Антония Великого.

18 января – святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

19 января – преподобного Макария Великого, Египетского.

20 января – преподобного Евфимия Великого.

21 января – преподобного Максима Исповедника.

22 января – святого апостола Тимофея.

23 января – священномучеников Климента и Агафангела.

24 января – преподобной Ксении Римлянки.

25 января – святого Григория Богослова.

26 января – преподобных Ксенофонта и Марии.

27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.

28 января – преподобного Ефрема Сирийца.

29 января – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

31 января – святых бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Календарь церковных праздников на январь 2026 по старому стилю

1 января – мученика Бонифатия; преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского.

2 января – священномученика Игнатия Богоносца.

3 января – мученицы Юлиании, святителя Петра.

4 января – святой великомученицы Анастасии Римлянки.

5 января – мучеников Критских.

6 января – Святвечер Рождества Христова.

7 января – Рождество Христово. Это один из самых светлых праздников в году, символизирующий рождение Спасителя и надежду на спасение человечества. Именно в этот день семьи собираются за праздничным столом, а дома наполняются звуками древних колядок.

8 января – Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Обручника и святого Иакова, брата Господня.

9 января – первомученика Стефана.

10 января – 20 тысяч мучеников в Никодимии сожженных.

11 января – Иова Манявского.

12 января – мученицы Анисии.

13 января – Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки).

14 января – Обрезание Господне, святителя Василия Великого.

15 января – чудотворца Серафима Саровского.

16 января – пророка Малахии.

17 января – Собор 70 Апостолов: Иакова, Марка, Луки.

18 января – Святвечер Крещения Господня.

19 января – Крещение Господне.

20 января – Собор Иоанна Крестителя.

21 января – преподобного Георгия.

22 января – мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца.

23 января – святителя Григория Нисского.

24 января – преподобных Феодосия Великого и Михаила.

25 января – святой мученицы Татьяны.

26 января – мучеников Ермила, Стратоника и Петра.

27 января – святых преподобных Отцов, убиенных в Синае; святой равноапостольной Нины.

28 января – преподобного Павла Фивейского.

29 января – поклонение честным веригам апостола Петра.

30 января – преподобного Антония Великого.

31 января – Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.