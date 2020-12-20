20 декабря в народном календаре отмечают день Амвросия, который прославился своей борьбой против язычества, реформами и богословскими трудами, а также даром воскрешать мертвых.

Именины сегодня отмечают: Сергей, Григорий, Лев. Читайте также Что подарить парню на Новый год 2021: идеи подарков, которые понравятся любимому Народные приметы на 20 декабря – Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот. – Солнце находится в дымке – метель будет. – Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада. Что можно делать 20 декабря Считается, что если на Амвросия вся семья соберется на ужин за одним столом – то весь год их будут обходить стороной ссоры. Что нельзя делать 20 декабря Сегодняшний день считается неудачным для тяжелой работы. Женщинам запрещается шить, вязать и стирать. Молодым девушкам в этот день нельзя мыть и расчесывать волосы.