20 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 декабря в народном календаре отмечают день Амвросия, который прославился своей борьбой против язычества, реформами и богословскими трудами, а также даром воскрешать мертвых.
Именины сегодня отмечают: Сергей, Григорий, Лев.
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Народные приметы на 20 декабря
– Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.
– Солнце находится в дымке – метель будет.
– Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада.
Что можно делать 20 декабря
- Считается, что если на Амвросия вся семья соберется на ужин за одним столом – то весь год их будут обходить стороной ссоры.
Что нельзя делать 20 декабря
- Сегодняшний день считается неудачным для тяжелой работы. Женщинам запрещается шить, вязать и стирать.
- Молодым девушкам в этот день нельзя мыть и расчесывать волосы.
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