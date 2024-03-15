15 марта – какой церковный праздник: почему сегодня не стоит мыть голову

15 марта по новоюлианскому календарю почитается память мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Они жили во времена, когда правил император Диоклетиан, и пострадали за то, что исповедовали христианскую веру.

Раньше люди в этот день чествовали лес и благодарили его. Однако не шли туда, ведь считалось, что можно заблудиться и встретить волков, у которых как раз начинались "свадьбы". Подробнее о запретах, приметах и о том, какие еще праздники отмечаются сегодня, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

В давние времена император Диоклетиан издал приказ, в котором говорилось о том, что люди должны исповедовать язычество и поклоняться идолам. Однако не все хотели соблюдать правила. Именно поэтому мучеников Агапия и Фекла бросили к диким зверям, а Тимофея решили сжечь. Тогда присутствовали шесть ребят, которые не смогли смотреть на жестокие пытки. Они связали себе руки в знак того, что являются христианами. Сначала юношей посадили в тюрьму, а потом начали издеваться. Впоследствии мученики умерли.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Лучше не мыть голову, потому что на долгое время расстанетесь с родным человеком.

Запрещено кричать на псов, иначе потеряете друга.

Народные приметы

Яркий закат – к дождливому дню.

Если воробьи будут чирикать, то ждите теплую и солнечную погоду.

Если прилетят чайки, то готовьтесь к погожей весне.

Что еще отмечают

Традиционно в пятницу, накануне весеннего равноденствия, люди празднуют Всемирный день сна. Его ввела Всемирная федерация сна в 2008 году. Сегодня важно говорить о здоровом сне и проблеме бессонницы, которой страдает много людей в разных странах мира.

Кроме того, ежегодно на 15 марта приходится Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник отмечается в годовщину выступления Джона Кеннеди, 35 президента Соединенных Штатов Америки. Событие, в частности, состоялось в Конгрессе в 1962 году. Тогда он провозгласил четыре главных права потребителя: право на безопасность, право на качество товаров и услуг, право на правдивую информацию о них, право защищать свои потребительские претензии в суде.