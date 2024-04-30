Какой праздник сегодня, 30 апреля: почему не стоит отправляться в дальнее путешествие

Сегодня, 30 апреля, по новому церковному календарю почитается память святого апостола Иакова. В молитвах к нему люди просят, чтобы дал силы на работу. Ведь в этот период активно работают в поле, на огороде и в саду.

У христиан восточного обряда сегодня Великий вторник. В этот день вспоминается, как Иисус Христос рассказывал в Иерусалимском храме притчи о конце света, Страшном суде, десяти днях, дани кесарю и талантах, пишет LifeStyle 24.

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День памяти святого апостола Иакова

Отец Иакова имел имя Зеведей, он занимался рыбалкой. У святого также был брат, которого звали Иоанн Богослов. Однажды, когда оба ловили рыбу, им явился Господь, мужчины решили, чтобы будут ему служить. Сперва Иаков читал проповеди в Испании, а потом – в Иудее. В то время людей, которые исповедовали христианство, начали преследовать. От рук отступников погиб и апостол.

Что нельзя делать

Не стоит далеко путешествовать, потому что можете заболеть.

Лучше не думать о плохом, иначе оно станет реальностью.

Нельзя ссориться, сквернословить и лениться.

Запрещено громко развлекаться, употреблять алкогольные напитки, есть мясные и молочные продукты, ведь началась Страстная неделя.

Народные приметы

Град – к холодному лету.

Дождь – к богатому урожаю грибов.

Звездное небо – к грозовому, но теплому лету.

Южный ветер – к хорошему урожаю зерна.

Что еще отмечают

Сегодня в Украине отмечается День пограничника. Сначала праздник приходился на 4 ноября, потом – на 23 мая, а уже со временем выбрали дату 30 апреля. В этот день стоит поблагодарить всех украинских пограничников, которые защищают нашу страну от российских захватчиков.

Также 30 апреля – Международный день джаза. Инициатором праздника стал композитор и джазовый пианист Херби Хэнкок, который родом из Соединенных Штатов Америки. В 2011 году его официально ввела ЮНЕСКО.