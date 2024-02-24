24 февраля – какой церковный праздник по новоюлианскому календарю: главные запреты на сегодня

По новому церковному календарю 24 февраля – первое и второе обретение головы святого Иоанна Предтечи. В частности, они произошли в IV и V столетиях.

Интересно, что этот праздник имеет еще несколько названий: "День птиц", "Иванов день", "Приобретение", "Птичье потение" и "Приобретение гнезд", передает LifeStyle 24.

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Первое и второе обретение головы святого Иоанна Предтечи

Согласно легендам, Иоанна Предтечу казнили из-за интриг, которые вела иудейская царевна Иродиада вместе с дочерью Саломеей. Его тело похоронили в древнем городе Севастия, который сейчас называется Сивас и расположен в Турции. Голову святого сначала забрала Иродиада. Впоследствии святыня попала в руки благочестивой Иоанны. Женщина спрятала голову на горе Елеонской, которая была во владениях Ирода.

Впоследствии это место перешло к благочестивому Иннокентию. Он решил начать там строительство церкви. Именно тогда нашли голову Иоанна. Сначала Иннокентий берег ее, а перед смертью решил снова спрятать на горе Елеонской.

Когда Римом стал править царь Константин Великий, начало распространяться христианство. Однажды к двум монахам пришел Иоанн Предтеча и сказал, где находится его голова. Впоследствии они ее нашли. По дороге домой монахи встретили гончара, которому дали понести голову. Однако ночью ему приснился Иоанн Креститель и посоветовал бежать.

Гончар держал голову святого у себя дома, а потом отдал сестре. Уже через некоторое время ее получил священник Евстафий. Мужчина закопал голову в пещере, однако не вернулся. Затем на том месте построили монастырь и снова нашли святыню. Сначала голову отнесли в Емессу, а затем в Константинополь.

Что нельзя делать

Запрещено заниматься некоторыми домашними делами, в частности шить, стирать и вязать.

Новые занятия лучше перенести на другой день.

Рекомендуется отложить работы на поле.

Народные приметы

Погода в апреле будет такой же, как сегодня.

Если на земле еще будет лежать снег, то на Пасху ждите холодной погоды.

Почки на деревьях – к жаркому лету.

Ветер – к теплой погоде.

Что еще отмечают

Ежегодно 24 февраля отмечается Всемирный день бармена. Украинцы присоединились к празднованию в 2022 году. Это, в частности, предложила сделать Всеукраинская Ассоциация Барменов AUBA. Ведь раньше в Украине этот праздник приходился на 6 февраля.

Также 24 февраля – вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Именно в этот день в 2022 году началась большая российско-украинская война. Ракеты полетели по всей территории Украины. В общем украинские защитники и защитницы борются с российскими захватчиками уже десятый год.