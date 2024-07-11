11 июля – какой большой религиозный праздник сегодня: что запрещено делать в этот день

В четверг, 11 июля, в церкви почитается память святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. Наши предки в этот день начинали работать на поле, в частности заготавливать сено. Мужчины к тому же ловили рыбу.

По традиции, люди в праздник идут в храм и молятся святой Ольге, чтобы она послала им щедрый урожай. Больше о народных приметах и запретах на сегодня читайте в материале LifeStyle 24.

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День памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской

Семья святой Ольги состояла из обычных крестьян, которые были язычниками. Однажды девушку заметил Игорь – будущий князь Киева. Мужчина захотел, чтобы она стала его женой. Во времена правления Игоря государством начало распространяться христианство. После убийства древлянами князя, Киевской Русью начала управлять Ольга. После того как женщина крестилась, стала называться Еленой. Благодаря княгине Киевской в христианскую веру перешли многие люди, однако она так и не смогла убедить своего сына Святослава.

Что нельзя делать

Запрещено хвастаться своими достижениями.

Нельзя много есть и лениться.

Не рекомендуется заниматься стиркой белья, потому что начнутся проблемы с руками.

Не стоит устраивать конфликты с родными, иначе долго не помиритесь.

Лучше не справлять свадьбу, поскольку брак быстро распадется.

Народные приметы

Жаркая погода – к богатому урожаю зерновых.

Если будет греметь, то завтра поймаете много рыбы.

Если на огороде будет роса, то плохо уродят огурцы и помидоры.

Что еще отмечают

11 июля имеем ежегодный праздник – Международный день эфирных масел. С каждым годом они становятся все более популярными. Считается, что эфирные масла хорошо влияют на кожу, поэтому люди их используют.

Также сегодня отмечается Всемирный день народонаселения. В 1989 году праздник ввела Организация Объединенных Наций. Во время события традиционно поднимаются вопросы, связанные с человечеством.