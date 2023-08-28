Back to school: какой маникюр сделать в школу осенью 2023 – трендовые идеи

Уже через несколько дней 1 сентября – учителя и ученики возвращаются в школу. Какой маникюр лучше всего подходит в атмосфере учебного заведения – мы подобрали лучшие идеи.

Летние дни подходят к завершению, а вместе с ними – беззаботное время каникул. 24 Канал подобрал лучшие варианты маникюра, с которым можно вернуться в школу. Эти идеи подойдут всем – и ученицам-подросткам, и учителям.

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"Голи" ногти

Минималистичный маникюр – один из лучших вариантов для школы. Для него нужны только средства по уходу и прозрачный или полупрозрачный лак. Ногти всегда будут выглядеть ухоженными и выглядеть натурально.



Маникюр в школу / Фото из инстаграма Ирам Шелтон

Сине-желтый

Патриотический маникюр может являться обнаружением позиции как для ученицы, так и для учительницы. А еще это способ находить в себе силы, когда во время урока еще раз завоет сирена воздушной тревоги.



Маникюр в школу / Фото из инстаграма SOLOVEY nail art studio

Лаконичный нюд

Кому-то маникюр может показаться банальным и простым, но это отличный вариант на будни. Да и здесь есть место экспериментам – можно пробовать разные оттенки, сочетать его с френчем, добавлять каплю блеска или делать цвет матовым.

Омбре

Мягкое омбре на ногтях – хороший способ подчеркнуть длину. Переход можно делать из тона ваших ногтей к любому другому цвету – розовому, белому, голубому. Оригинальным и более ярким вариантом будет блестящее омбре.

Все внимание деталям

Базовый маникюр с мелкими деталями на ногтях – возможность проявить себя, свою личность, но и не делать это слишком вопиюще. Если вы не хотите прибегать к вырисовыванию деталей, можно наклеить на базу всевозможные наклейки.



Маникюр в школу / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн