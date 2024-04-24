4 самых необычных имени, которые поражают своей благозвучностью
Необычность некоторых имен просто поражает. Обычно наибольшее внимание привлекает именно звучание, ведь оно совсем не традиционное. Поэтому родители, которые хотят, чтобы их ребенок купался в комплиментах, выбирают такие варианты.
Люди постоянно находят новые необычные имена или в сети, или среди знакомых. LifeStyle 24 собрал в подборке несколько невероятных вариантов.
Вау 5 редких украинских имен, которые вам точно понравятся
Самые необычные имена: полезная подборка
Искандер
Имя Искандер пришло к нам из мусульманских стран. Оно означает "победитель" или "защитник". Такие мальчики действительно очень настойчивые, поэтому с достоинством проходят все препятствия, которые случаются на жизненном пути.
Искандер умеет находить общий язык с людьми, поэтому редко бывает одиноким. Благодаря своей коммуникабельности, покоряет и женские сердца.
Аурика
С латинского языка имя Аурика переводится как "золотая" или "золото". Также есть другие варианты: "сокровище", "драгоценная", "золотце". В детстве обладательницы этого имени приносят родителям настоящую радость и счастье.
Благодаря своему веселому характеру, Аурика имеет много друзей. Лучше всего проявляется в творческих профессиях, куда выливает свою бешеную энергию.
Красота Для ваших будущих сыновей и дочерей: 6 древних имен, которые возвращаются
Гордей
Существует две версии происхождения имени Гордей. Греческая теория утверждает, что оно трактуется как "грозный", а славянская – "гордый". Мужчины, которые обладают этим именем, – лидеры по жизни, уверенные в себе и настойчивые.
Гордей проявляет всю свою ответственность на работе. Возможно, поэтому и добивается хороших результатов и комфортно себя чувствует материально.
Мариам
Мариам – одна из форм популярного имени Мария, которое имеет значение "госпожа" или "горькая". С арабского языка переводится как "служит Богу", а с персидского – "цветок фиалки". В мусульманских странах оно очень почитается.
Мариам любит свободу, поэтому не терпит, когда кто-то ее забирает. С такими людьми даже может быть агрессивной, однако с близкими она очень добрая.