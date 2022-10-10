Самое время: астролог назвал 3 знака зодиака, которым пора воплощать свои мечты осенью

Для 3 знаков зодиака осень станет благоприятным сезоном для исполнения самых заветных мечтаний. Удача вернется для Весов, Овнов и Стрельцов – эти знаки зодиака могут не бояться неудач и смело идти к своей цели.

24 канал разобрался, кому осенью улыбнется фортуна, и как лучше реализовать меру знакам зодиака.

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Овен

Этой осенью Овны получат долгожданную веру и поддержку от близких. Ранее к амбициозным планам и мечтам Овны относились скептически, однако осенью представители этого знака зодиака наконец-то смогут реализовать свою мечту не вопреки чьему-либо желанию.

Овнам нужно обратить внимание на то, что, несмотря на всеобщее одобрение их действий, нужно быть осторожнее – злые языки могут разрушить ваши стремления лишь несколькими словами. Поэтому рассказывать каждому встречному о вашем большом замысле не стоит.

Стрелец

Огненные Стрельцы всегда готовы спонтанно делать самые причудливые вещи, однако когда дело доходит до их будущего – они серьезны как никогда. В осеннее время Стрельцы найдут время поразмыслить, чего они хотят от жизни и сконцентрируются на исполнении своих мечтаний.

Для Стрельцов этой осенью не будет никаких препятствий, кроме их финансового положения – представителям этого знака зодиака следует обратить внимание на свои расходы и начать откладывать деньги на свои планы.

Весы

Осенью Весам улыбнется судьба – представителям этого знака зодиака представится возможность исполнить свои величайшие мечты. И помогут в этом родные и близкие.

Весы, празднующие дни рождения с 24 сентября по 23 октября, смогут получить от семьи или любимых подарок своей мечты. Но даже если подарки вас разочаровали – не стоит сердиться или показывать свое недовольство – это значит, что судьба готовит вам один из главных подарков вашей жизни.