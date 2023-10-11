Будьте активны: 3 знака зодиака, которым нужно взять под контроль свою жизнь

Некоторые знаки зодиака, похоже, забыли, что все в их жизни зависит от них самих. Вот и опираются на случайные обстоятельства или других людей. Это ошибочная стратегия, приводящая к разочарованию.

Это касается Дев, Козорогов и Овнов. Астрологи передают, что этим знакам нужно запланировать конкретные шаги по изменению своей жизни. В противном случае могут появляться депрессивные состояния и апатия.

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Дева

Девы, пора действовать. Вы очень долго ждали этого момента, и вот он перед вами. Теперь уже все в ваших руках. Не задерживайтесь долго в своих мыслях, а начинайте смело реализовывать задуманное. Астрологи говорят, что удача на вашей стороне.

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Козерог

Звезды складываются так, что Козороги могут начинать новые проекты или переходить на новую работу. Всё этому способствует. Здесь важно вовремя сориентироваться и не упустить момент. Если вы решитесь побороть страх, то успех не заставит вас ждать.

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Овен

В Овне периодически бывают периоды тишины и накопления энергии. Они практически никак не проявляют себя и не понятно, что с ними происходит. В эти моменты они думают, как они могут улучшить некоторые вещи в своей жизни. И сейчас – лучшее время для воплощения в реальность самых заветных мечтаний.

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