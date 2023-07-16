Умеют обвести вокруг пальца: 3 знака зодиака, которые хитры и коварны

К такой черте характера, как хитрость, можно относиться по-разному. Но это тоже способ достигать своих целей и желаний.

Три знака зодиака обладают особой чертой – хитростью, пишет 24 Канал. Раки, Стрельцы и Рыбы часто используют ее в своих целях.

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Рак

Раки хорошо умеют манипулировать и продумывать несколько шагов вперед. Они с легкостью склоняют людей на свою сторону и используют уловки, чтобы выйти сухими из воды.

Гороскоп для Раков

Стрелец

Представители этого знака зодиака обладают высоким уровнем интеллекта, а потому не используют уловки в первой же возможности. Стрельцы любят схитрить, чтобы облегчить себе жизнь и быть в выигрыше.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Некоторые представители Рыб бывают хитрыми и коварными для того, чтобы предстать перед людьми в хорошем свете. Они мастерски убеждают других и любят самоутверждаться.

Гороскоп для Рыб