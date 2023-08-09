Не берите эти полевые цветы домой: 7 растений, вызывающих аллергию

Полевые цветы всегда выглядят красиво и привлекательно. Так и есть соблазн взять домой и положить в вазу. Но не все цветы можно приносить в свой дом.

Некоторые растения вызывают у людей аллергическую реакцию: сыпь на теле, кашель, чихание, головные боли, красные пятна. Достаточно просто избегать этих растений, чтобы такого не произошло. Расскажем, какие растения влекут за собой проблемы в организме.

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Растения, вызывающие аллергию

Распространенным растением, которое вызывает у человека серьезные проблемы – это борщевик. Имеет большие широкие листья с белыми цветками. Он очень опасен: достаточно просто прикоснуться и на коже появляются ожоги. Если их будет много – можно вообще умереть.



Борщевик / Фото "Земляк"

Дурман имеет красивые белые круглые цветы, но опасный для человека. От контакта с ним расширяются зрачки, повышается давление, ускоряется сердцебиение. Может появиться тошнота или головная боль. Ядовитым считают его семена.



Дурман / Фото "Комнатные цветы и растения"

Наперстянка нельзя хранить дома, если у вас есть дети или животные. Ибо если это растение попадет в желудок, может произойти сердечный приступ, диарея, пониженный пульс и судороги.



Наперстянка / Фото "Растениевод"

Ландыш – очень красивый цветок, но при определенных условиях несет угрозу. Если многократно ее нюхать, можно отравиться. При попадании в организм может вызвать тошноту, боль в желудке, судороги, учащенное сердцебиение.



Ландыш / Фото "Сам себе агроном

Адонис или как еще его называют – горицвет весенний цветет желтыми цветочками. Она ядовита во всех частях. Поэтому даже не берите ее в свой дом.



Адонис / Фото "Супер садовник"

Борец или аконит отличается нежными фиолетовыми цветами. Но он содержит опасное вещество – аконитин. Когда прикоснетесь к растению, будет зуд, а если его проглотить – может появиться паралич мышц, лихорадка, мочеиспускание. Может привести к смерти. Ее часто сажают в цветниках, и будьте осторожны.



Борец / Фото Gradina Max

Березка полевая можно узнать по белым или бело-розовым цветочкам, напоминающим колокольчики. Она цветет все лето обычно на полях. Содержит ядовитое соединение – конвальвулин, которое становится причиной жжения во рту и носоглотке. Также могут появиться боли в животе и диарея.



Березка полевая / Фото "Аптека Садовника"