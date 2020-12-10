Стильная, изысканная и элегантная – именно такими словами можно описать все выходы Кейт Миддлон во время поездки на поезде по Великобритании. LifeStyle 24 решил вспомнить, что надевала герцогиня Кембриджская на встрече с британцами.

Герцоги Кембриджские находились в рабочем туре #RoyalTrainTour предыдущие три дня, "намотав" 2000 километров по стране. Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом встречались с работникам прифронтовых и общественных работ в Великобритании, и интересовались их работой в условиях пандемии коронавируса. Также супруги поздравили всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

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Впрочем, официальные визиты не остались без внимания прессы и общественности, поскольку стилисты герцогини Кембриджской, как всегда, смогли поразить публиковать стильными аутфитами.

Тур Кейт Миддлон и принца Уильяма начался с вокзала Лондона, куда женщина прибыла в элегантном двубортном пальто цвета хаки от бренда Alexander McQueen. В нем Кейт уже появлялась в января 2020 года во время официального визита в город Брэдфорд. Образ герцогини дополнял шарф в клетку в красно-зеленых тонах, а также маленькая сумочка, перчатки, ботинки и миловидная защитная маска.

Следующий модный look жена принца Уильяма продемонстрировала в Эдинбурге – первой остановке их тура. Там герцоги встретились с преподавателями, работниками здравоохранения, школьниками и молодежью. На встречу с британцами Кейт надела голубое пальто британского бренда Catherine Walker, которое она также неоднократно надевала раньше. Ее образ дополняли черные замшевые ботинки на каблуках, черный клатч, перчатки и маска с голубым флористическим принтом.

Третий, не менее стильный look, Кейт Миддлтон представила в графстве Йоркшир. Супруги Кембридже встретились с пожилой парой, с которыми они общались и завязали дружбу онлайн во время жесткого карантина. Кейт надела темно-синее двобортное пальто британского бренда Hobbs, черные брюки Jigsaw и свитер с рождественским принтом от Troy London. Образ дополнили черные перчатки и черные туфли на удобных каблуках.

Этот выход можно смело назвать одним из самых эффектных в предрождественском туре! Красное двубортное пальто бренда Alexander McQueen с шарфом в клетку и такой же маской женщина выбрала для визита в Кардифф. Там королевская чета встретилась со студентами местных вузов и вместе с ними открыла подарки к Рождеству. Кроме работы, Кейт и Уильям очаровали всех своим присутствием, ведь они устроили себе импровизированную прогулку и даже полакомились зефиром, который жарили на огне.

Завершающий выход Кейт Миддлтон состоялся в Виндзорском замке, где впервые за карантин смогла встретиться вся королевская "верхушка" Елизавета II, принц Чарльз и Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон и другие члены семьи. На заключительную "точку" своего тура Кейт приехала в темно-зеленом двубортном пальто Catherine Walker с черным меховым воротником. Черные замшевые ботинки на каблуках, крошечный клатч, перчатки и защитная маска с зеленым принтом завершили look.