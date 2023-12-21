Не держите эти растения в спальне: могут вызвать неприятные ощущения

Комнатные растения стали неотъемлемой частью любого дома. Они очищают воздух в помещении и создают уютную и приятную атмосферу.

К сожалению, не все растения можно ставить в доме, особенно в комнате, где вы спите. Это может вызвать не только плохие ощущения, но и проблемы со здоровьем. Собрали несколько растений, которые не стоит ставить в доме.

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Молочай

В домашних условиях выращивают множество видов этого растения. Под названием можно догадаться, что стебель этого растения содержит беловатый сок, который считается опасным для человека.



Молочай / Фото "Комнатные цветы и растения"

Сок молочая вызывает покраснение на коже: иногда доходит и до отравления. Так что лучше не ставить молочай дома, особенно, если у вас есть дети или домашние любимцы. Они могут раниться к его колючкам.

Азалия

Азалия или, как еще говорят, рододендрон имеет много красивых оттенков, поэтому нравится многим людям. Но мы не задумываемся, что некоторые виды этого растения не так уж полезны. Речь идет об азалии Симса.



Азалия / Фото Магазин "Камелия"

В соке листьев азалии содержится вещество, вызывающее тошноту, болезни пищеварительной системы и сердца. Может дойти даже до смерти.

Лилия

Лилия – очень красивый цветок, который имеет много поклонников. Однако есть определенные особенности. На улице она – абсолютно безвредна, чего нельзя сказать о помещении.



Лилия / Фото "Язык Цветов"

Если оставить лилии в комнате, где вы будете спать, с утра почувствуете головную боль и отсутствие сил. А все из-за углекислого газа в большом количестве, который выделяет азалия.

Кротон

Кротон особенный своим красивым цветовым переходом от зеленого до красного. Также он характерный своими объемными листьями и маленькими белыми цветочками.



Кротон / Фото Flowers.ua

Но следует знать, что это растение содержит ядовитый сок. При контакте с кожей вызывает ожоги. Худшая ситуация, когда он попадет в кровь или желудок. Ядовитость сока кротона так велика, что может привести к погибели.

Орхидея

В общем, этот цветок не несет угрозы для человека. К тому же у нее очень красивые цветы. Однако, если долго нюхать орхидею, у человека может появиться головная боль и головокружение.



Орхидея / Фото "Флорамакс"

Вдыхание этого запаха приводит к бессоннице и раздражительности. Оптимально поставить орхидею возле рабочего места, но ни в коем случае не в спальне.

Кстати, есть комнатные растения, которые очень быстро размножаются листьями. Там простые советы, как это сделать правильно.