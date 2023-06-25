Топ-7 роскошных имен, которые пользуются популярностью в мире
25 июня 2023, 16:08Читати новину українською
Есть родители, внимательно отслеживающие последние тенденции и желающие быть на волне моды даже в выборе имени для ребенка. Мы им в этом поможем.
Когда родители узнали, что ждут девочку, начинают перебирать в голове самые разные варианты. Какие женские имена популярны в мире – расскажет 24 Канал.
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Мировые имена для девочек
- Утверждают, что Екатерина – имя греческого происхождения, образованное от имени Хайкатерина со значением "вечно чистая". Вариантов этого имени очень много в разных языках.
- Анна – женское имя, сформировавшееся от еврейского имени Ханна, что в переводе – "благодать". Это одно из самых популярных имен в Европе: особенно во многих христианских странах.
- Имя Виктория происходит от одноименного слова "victoria", что означает "победа". Виктория тоже была римской богиней победы.
- Алина берет начало с древнегерманского языка. Оно сформировалось как сокращенная версия имени Аделина, которая переводится как "благородная", "возвышенная".
- По мнению лингвистов, имя Мелисса взяли от древнегреческого соответствия, что означает "пчела". В мифологии она была нимфой, которая накормила малышей Зевса молоком и медом. Также Мелисса была богиней плодородия.
- Александра – с греческого означает "защитница", "надежда", "отважная". Это женская форма мужского греческого имени Александр, переводимая "заместителем людей".
- Моника имеет несколько версий происхождения. Некоторые считают, что она из Древней Греции и образована от слова "монос" и означает "одна", "единая". Другие говорят, что это имя имеет латинские корни от "монео" и означает "вдохновлять", "напоминать".