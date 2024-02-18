Перечень фамилий, которые носили состоятельные люди: проверьте, есть ли среди них ваша

В давние времена многие люди носили фамилии, которые были связаны с их социальным классом. Ведь раньше также существовало разделение на богатых и бедных.

В частности, о фамилиях, которые принадлежали состоятельным людям, в своей книге рассказал украинский языковед Юлиан Редько. Подробнее читайте в материале.

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Подборка фамилий, которые принадлежали богатым людям

В Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях записана фамилия Багач (Богач), от которой образовались и другие: Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький и Богачишин.

Также богатым людям давали такие фамилии: Дука, Дученко, Скоробогатий, Скоробогацький и Дідич. Последнее, в частности, есть в Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Интересно, что когда-то на статус человека указывала кармазиновая одежда, поэтому и образовалась фамилия Кармазин.

Ранее в Польше состоятельными людьми считали шляхту. С этим слоем общества связаны такие фамилии как Шляхта, Шляхетка и Шляхтич. Однако Юлиан Редько утверждает, что их, вероятнее, давали бедным крестьянам. Это считалось насмешкой: они будто уподоблялись привилегированному классу.

В перечень фамилий, которые носили зажиточные люди, вошли еще такие: Панич, Паничик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів, Князь, Князевський, Боярчук и Боярський.

Список фамилий, которые давали бедным людям

Однако не все люди могли похвастаться своим состоянием. Некоторые были зависимы от господ и не имели ничего, кроме дома. Кто-то даже убегал от хозяев и становился бродягой. В связи с этим также образовались определенные фамилии: Бідний, Убогий, Бідолах, Бідула, Голота, Голотюк, Драб, Драбик, Драбенко, Халупник, Халупний, Могир, Магир, Раб, Раба, Рабик, Підданюк, Слободян, Слободяник, Слободянюк.

Кроме того, во Львовской области записана фамилия Волоцюга, в Киевской, Кировоградской и Полтавской – Бурлака, а в Закарпатской – Пройдисвіт.