8 деревьев, которые нельзя сажать возле дома

Преимущественно у каждого дома можно увидеть определенные деревья. Это придает эстетику и уют. Но у каждого саженца есть определенная энергетика, некоторые – крайне негативная.

Еще наши предки верили, что некоторые деревья привлекают в дом проблемы. А этого никто не хочет. Поэтому какие деревья лучше не сажать возле своего дома – расскажет 24 Канал.

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Какие деревья лучше не сажать возле дома: список

На участке у вашего дома лучше не сажать такое дерево, как дуб. Это считают нехорошим признаком: до смерти хозяина. Энергетика дуба воспринимает только здоровых и сильных людей. К тому же, широкие корни дерева могут испортить фундамент дома.



Наследие предков / Фото Pinterest

Береза воспринималась как хорошее дерево, но возле дома не стоит ее сажать. Оптимальный вариант – за забором. Также под деревом советуют установить скамейку для отдыха. В таком случае береза будет отгонять все зло. Наши предки верили, что в коре дерева живут злые духи, поэтому ее не следует сажать у дома.



Береза / Фото Freepik

Не сажайте возле дома вербу, потому что говорят, если это сделать, то в этом году умрешь. Также не рекомендуется сажать это дерево в год рождения младенца. Поэтому лучше разместить ее как можно дальше от дома.



Ива / Фото Pinterest

Осина, по поверью, не самый лучший вариант для посадки возле дома. Считается, что она притягивает беды и горе. Выберите другое дерево для посадки.



Осина / Фото Agronomu.com

Грецкий орех можно сажать на участке, просто не возле дома и других хозяйственных построек. В этом случае играют роль не приметы, а мощная корневая система, которая может повредить фундамент.



Волошский орех / Фото Pinterest

Тополь еще наши предки не советовали сажать возле дома. Это можно сделать на определенном расстоянии. Такое дерево очистить дом от негатива. Кстати, корни тополи тоже могут разрушить фундамент, поэтому это еще одна причина, почему лучше сажать её на дистанции от дома.



Тополь / Фото Agronomu.com

Есть такое мнение, что сосна забирает весь урожай и не дает развиваться растущим возле нее насаждениям. Сосна делает большую тень, а также сильно разрастается под землей.



Сосна / Фото "Расадник саженцев"

Тую не советуют сажать возле дома, потому что есть примета, что девушки в этом доме не выйдут замуж. Это дерево печали в разных странах, не случайно туи сажают на кладбище.