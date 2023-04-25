От круглой до прямоугольной: как подобрать безупречную стрижку для вашей формы лица

Выбор лучшей прически для себя – долгий и сложный процесс. Но во многом он зависит от формы лица. Как подобрать стрижку соответственно – смотрите ниже.

Стилисты соглашаются, что для определенных форм лица подходит соответствующая прическа и стрижка – и не обязательно только одна. Идеальный вариант можно подобрать для любой формы: от круглой до прямоугольной.

Смотрите также Светящиеся в темноте ногти снова в тренде: 5 эффектных фото неонового маникюра

Круглое лицо

Как правило, круглые лица имеют широкие щеки и округлый подбородок. Для создания иллюзии более овального лица можно сделать короткую стрижку пикси или стрижку с объемными и длинными слоями. Парикмахеры советуют обратить внимание: там, где вы срезаете слой, будет визуально делаться акцент.



Идеальная стрижка для вашей формы лица / Фото из инстаграма

Овальное лицо

Те, у кого овальное лицо, могут не слишком беспокоиться по поводу идеальной прически. Им подойдет почти любая стрижка благодаря пропорциональным чертам. Впрочем, людям с овальным лицом можно поиграть с объемом и слоями. Лучше всего подходят укладки, будто выворачивают волосы наружу. Стоит обратить внимание на стрижку "бабочка" или прическу знаменитой Фарри Фосетт. Идеальная длина – длинный боб.



Идеальная стрижка для вашей формы лица / Фото из инстаграма

Сердцеобразное лицо

Чтобы подчеркнуть сердцевидное лицо, отлично работает пробор ровно посередине. Для этого даже не нужно уходить в салон. Также обратите внимание на стрижку, которая будет обрамлять лицо и придаст длину. Интересно будет смотреться стрижка к плечам с длинными слоями и челкой, уложенной набок.



Идеальная стрижка для вашей формы лица / Фото из инстаграма

Квадратное лицо

Квадратному лицу характерна широкая челюсть и четкие черты. Этой форме подойдет ромбовидная стрижка. Волны волосы должны спадать мягкими слоями и быть короче спереди и длиннее сзади. Прекрасным вариантом является стрижка каркас – это средняя длина и пробор набок.



Идеальная стрижка для вашей формы лица / Фото из инстаграма

Прямоугольное лицо

Резкие черты прямоугольного лица поможет смягчить легкую челку-шторку. Но не забывайте об объеме, в котором нуждается такая челка. Лучшая стрижка – французский боб, длина которого до плеч или немного короче. Это помогает выделить, но не дополнять длину.



Идеальная стрижка для вашей формы лица / Фото из инстаграма

Ромбовидное лицо

Ромбовидное или алмазоподобное лицо обычно характеризуют широкие скулы, узкий лоб и челюсть, острый подбородок. Чтобы смягчить эти качества, можно сделать мягкие волны. Стилисты советуют попробовать любую форму челки или стрижку "шегги". Такой форме лица лучше всего подходят длинные волосы.



Идеальная стрижка для вашей формы лица / Фото из инстаграма