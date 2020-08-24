Один из лучших вариантов отдыха – это пикник. Такой отдых позволяет насладиться и природой, и разговорами с близкими, и вкусной едой. Большой плюс – устроить пикник можно как рядом с домом, где есть поляна, или наоборот – где-нибудь подальше от людей.

Одно из главных правил комфортного пикника – это подготовиться заранее. Чтобы в день отдыха чувствовать себя спокойно и легко. Как сделать пикник идеальным – читайте в материале 24 канала.

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Организационный момент перед пикником

О чем нужно позаботиться

снаряжение, которое стоит взять с собой на природу;

еда, которую можно готовить на природе;

принадлежности для досуга на пикнике.

Чтобы ничего не забыть, нужно составить список продуктов или уже готовой пищи. Распределить кто и что покупает, а кто готовит.

Но, если у вас не сложилось с организацией заранее – ничего страшного, ведь каждый обычно берет еды "на себя и на соседа". Единственная проблема, которая может возникнуть, – повезете немного еду домой.

Снаряжение, которое понадобится на природе

Какое именно снаряжение брать с собой – зависит от формата отдыха, который вы выбрали.

Формат отдыха может быть:

цивилизованный (в беседке с мангалом или с выездом на автомобиле)

пикник "в соседнем парке";

подальше от цивилизации, с ночевкой.

Цивилизованный пикник

Из снаряжения стоит взять столик для пикника и складные стулья, или же их можно заменить покрывалом или карематами, застелив сверху одноразовой скатертью; мангал, решетку и шампуры; спички, зажигалку, топор, бумагу для розжига, дрова.



Пикник на природе: самые важные вещи / Фото: novosibdx.info

Стоит также прихватить корзинку для пикника – в нем продукты сохранят красивый вид. Также пригодится сумка-холодильник, а если такой нет, то можно в обычную сумку на дно положить бутылку замороженной воды, а сверху – весь провиант. Если позволяет объем багажника автомобиля – бросьте туда еще тент и гамак.

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Также не забудьте несколько ножей, консервный ключ, штопор, кухонную дощечку. Посуда для пикника может быть как одноразовый, так и из дома – тарелки, стаканы, ложки, вилки, несколько мисок для салатов и тарелок для нарезки.

И, конечно, пакеты для мусора, чтобы оставить после себя чистую поляну.

Важные вещи для пикника / Инфографика 24 канала

Пикник в "соседнем парке"

Если вы живете в городе, и пикник у вас спонтанный, то есть на него не так уж и много времени – взяли рюкзак со вкусностями и айда на природу.

В таком случае снаряжения нужно минимум: каремат или просто покрывало и зонтик от солнца или дождя. Если у вас есть гамак – он прекрасно дополнит атмосферу отдыха.



Гамак никогда не бывает лишним на пикнике / Фото: usatoday.com

В парке, конечно, огонь разжигать нельзя. Поэтому стоит заранее приготовить какие-нибудь вкусности, залить в термос кофе или чай.



Самые необходимые вещи на пикнике / Инфографика 24 канала

На такой формат пикника можно добираться как общественным транспортом, так и на велосипеде.

Пикник подальше от цивилизации

Обычно на такие пикники едут с ночевкой. Поэтому упаковывайте в рюкзак палатку, навес или тент, который защитит от внезапных осадков или палящего солнца, коврик, спальник, дождевик, фонарик, посуду, нож, топор и спички или зажигалку для разжигания огня.

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Что брать на пикник с ночевкой / Инфографика 24 канала

Еда, которую можно приготовить для пикника

Ну, конечно, шашлык. Шашлыки или мясо на огне или на мангале можно готовить из чего угодно – свинины, баранины, птицы или рыбы. Альтернативой могут быть вкусные сосиски, которые не испортят вам праздник.

Не забудьте, что шашлык из мяса желательно мариновать заранее. Тогда он будет ароматным и вкусным.



Что брать на пикник из еды / Фото: fishki.net

Также классика пикника – картофель, печеный в фольге с салом, и овощи на огне (грибы, сладкий перец, кабачок, помидоры и прочее). А если хотите на пикнике меньше готовить и больше отдыхать – пожарьте на гриле лаваш с сулугуни.

Также не обойтись без зелени (петрушка, укроп, листья салата и зеленый лук) и свежих овощей (огурцы, помидоры, редис), которые стоит помыть дома, ведь на природе это делать неудобно. Закуски также лучше приготовить заранее.

Обязательно возьмите хлеб, соки для детей и напитки для взрослых. Если есть алкоголь, то к нему берут консервированные огурцы и помидоры. На десерт отлично подойдут как фрукты, так и домашняя выпечка, или же конфеты.

Ну и не забудьте прихватить обычную питьевую воду, соль, специи, майонез, соусы и уксус (который может пригодиться еще и в борьбе с зудом от укусов насекомых).

Для перевозки еды лучше всего выбрать пластиковые контейнеры. Ну и, наверное, каждый захочет удивить компанию вкусным блюдом собственного приготовления или изысканным напитком.

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Будьте осторожны с едой, которая быстро портится – такую лучше не брать, чтобы избежать отравлений.

Одежда, которую стоит взять на природу

Одежда для отдыха обязательно должна быть удобной. Кроме того, с собой стоит взять:

шляпу или кепку;

солнцезащитные очки;

ветровку.

Если пикник у водоема, то стоит взять купальник/плавки и полотенце.

Внимание! Если на пикнике вы употребляете алкоголь – лучше отказаться от купания в водоеме и слишком активных игр на солнце.



Чтобы пикник удался, возьмите удобную одежду / Фото: shoppingcitygalati.rо

Аптечка и средства личной гигиены

Не обойтись на природе без сухих бумажных и влажных гигиенических салфеток, мыла и туалетной бумаги.

На природу в аптечку следует положить:

средства от расстройства желудка, активированный уголь;

болеутоляющие препараты;

сердечные препараты;

антиаллергические средства;

средства защиты от солнца и от насекомых;

средства от порезов и ожогов: бинт, пластырь, зеленка, перекись водорода, а также специальный бальзам, заживляющий раны (например, мазь "Спасатель").

Обязательно возьмите аптечку на пикник / Фото: rebenok.co.ua

Кроме того, не забудьте ваши личные медикаменты и средства по уходу и гигиене.

Отдых с детьми

Безопасность ребенка – прежде всего. Отправляясь на природу, родителям следует помнить, что отдых они получат весьма условный – взрослым ни на минуту нельзя терять из поля зрения свое чадо.

Безопасность детей на пикнике – прежде всего / Фото: svisgaz.by

Также стоит рассказать детям элементарные правила поведения на природе: не отходить далеко, не подходить самостоятельно и без разрешения к воде, огню, обрыву, пещере и т.п.

Одевайте ребенка преимущественно в яркие вещи из натуральных тканей с длинным рукавом, чтобы он не обгорел, а еще – чтобы его легко можно было увидеть, если малыш слишком далеко отойдет.

Досуг и развлечения на пикнике

Все время есть шашлык не будете, поэтому стоит подумать и о досуге. В зависимости от ваших предпочтений добавьте к снаряжению спортивный инвентарь (мяч, бадминтон), шахматы, настольные игры, книги, журналы, кроссворды, карандаши. Для музыки вам понадобится или плеер, или же гитара или другой инструмент.



Не забудьте упаковать спортивный инвентарь для интересного пикника / Фото: pinterest.com

Ну и конечно – фотокамера, чтобы сделать хорошие фотографии с незабываемого отдыха.

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И самое главное: соблюдайте меру – не употребляйте слишком много алкоголя или еды, тогда отдых оставит только приятные воспоминания.