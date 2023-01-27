3 способа спасти раковину от забивания: лайфхаки с домашними продуктами
Со временем слив раковины на кухне может забиться остатками пищи и другими загрязнениями, мешающими проходу воды. Чтобы избавиться от этой проблемы навсегда, можно использовать простые и экономные способы.
Очистить забитый ливень можно не только с помощью агрессивных химических средств, но и благодаря простым продуктам, которые есть в каждом доме, пишет 24 Канал.
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Сода и уксус
Эти 2 универсальных очистителя могут легко избавиться от нежелательного загрязнения.
Для того чтобы очистить ливень таким методом, вам нужно:
- Засыпать в слив раковины 150 – 200 г пищевой соды;
- Залить туда же 150 – 200 миллилитров столового 9-процентного уксуса;
- Сразу после этого закрыть отверстие раковины пробкой, чтобы реакция пошла на наружу, а внутрь слива;
- Подождите 5 минут и промыть раковину горячей водой.
Как почистить слив раковины / Фото Unsplash
Сода и соль
Сочетание этих компонентов может убрать жировые пробки, которые образуются внутри слива.
Чтобы избавиться от жировых пробок:
- Растворите в воде полстакана соли и 1 стакан соды;
- Залейте раствор в слив и подождите около 10 минут;
- Возьмите вантуз и с помощью него прочистьте отверстие от пробок;
- Промойте раковину горячей водой.
Как почистить слив раковины / Фото Unsplash
кипяток
Самое дешевое, но не менее действенное средство, которое может прочистить трубы в раковине – это кипяток. Кипяченая вода поможет смягчить остатки внутри слива и предотвратить забивание.
Для того чтобы воспользоваться этим методом, вам нужно всего залить 1 литр кипятка в ливень и подождать 20 минут. После этого уберите остатки, которые могли выйти из ливня и промойте раковину.Обратите внимание! Этот метод подходит только для металлических труб – если ваш слив из пластика, то придется пользоваться другим способом.
Как почистить слив раковины / Фото Unsplash