3 способа спасти раковину от забивания: лайфхаки с домашними продуктами

Со временем слив раковины на кухне может забиться остатками пищи и другими загрязнениями, мешающими проходу воды. Чтобы избавиться от этой проблемы навсегда, можно использовать простые и экономные способы.

Очистить забитый ливень можно не только с помощью агрессивных химических средств, но и благодаря простым продуктам, которые есть в каждом доме, пишет 24 Канал.

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Сода и уксус

Эти 2 универсальных очистителя могут легко избавиться от нежелательного загрязнения.

Для того чтобы очистить ливень таким методом, вам нужно:

Засыпать в слив раковины 150 – 200 г пищевой соды;

Залить туда же 150 – 200 миллилитров столового 9-процентного уксуса;

Сразу после этого закрыть отверстие раковины пробкой, чтобы реакция пошла на наружу, а внутрь слива;

Подождите 5 минут и промыть раковину горячей водой.

Как почистить слив раковины / Фото Unsplash

Сода и соль

Сочетание этих компонентов может убрать жировые пробки, которые образуются внутри слива.

Чтобы избавиться от жировых пробок:

Растворите в воде полстакана соли и 1 стакан соды;

Залейте раствор в слив и подождите около 10 минут;

Возьмите вантуз и с помощью него прочистьте отверстие от пробок;

Промойте раковину горячей водой.

Как почистить слив раковины / Фото Unsplash

кипяток

Самое дешевое, но не менее действенное средство, которое может прочистить трубы в раковине – это кипяток. Кипяченая вода поможет смягчить остатки внутри слива и предотвратить забивание.

Для того чтобы воспользоваться этим методом, вам нужно всего залить 1 литр кипятка в ливень и подождать 20 минут. После этого уберите остатки, которые могли выйти из ливня и промойте раковину.

Этот метод подходит только для металлических труб – если ваш слив из пластика, то придется пользоваться другим способом.

Как почистить слив раковины / Фото Unsplash