Основные правила, которых важно придерживаться во время Великого поста

Великий пост каждый год приходится на разный период. Ведь он зависит от даты Пасхи. Однако, по традиции, всегда длится 48 дней.

В 2024 году он начинается сегодня, 18 марта, а закончится 4 мая, накануне Воскресения Господнего. За это время люди должны очистить душу и тело, поэтому придерживаются нескольких строгих правил, передает LifeStyle 24.

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Правила Великого поста

Во время Великого поста верующие готовятся к Пасхе. Самое важное в этот период очистится духовно, избавиться от всех плохих мыслей и зависимостей. Поэтому обратите больше внимания именно на молитву, а не на ограничение в еде.

В течение 48 дней нужно проводить больше времени с родными людьми, радоваться, а не грустить. Однако все должно быть по правилам, ведь запрещаются вечеринки, громкие гуляния и различные развлечения.

Также необходимо чаще ходить в церковь и молиться. Найдите в своем насыщенном графике несколько минут в день на общение с Богом. Например, можете меньше времени проводить в социальных сетях.

Что нужно делать во время Великого поста / Фото Canva

Не забывайте исповедоваться. Ведь нужно избавиться от всех грехов. Не стоит, чтобы в душе царило зло. Однако важно искренне просить прощения за свои плохие поступки. Кроме того, необходимо протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается. Сейчас Украина переживает тяжелые времена, каждого дома коснулась война, поэтому многие люди хотят чувствовать поддержку. Не оставляйте их наедине с такими сложными испытаниями, покажем свое единство снова.

Великий пост также имеет определенные ограничения в еде. В частности, люди отказываются от мясных, молочных и жирных продуктов, алкоголя, сладостей, рыбы.

В понедельник, среду и пятницу разрешается употреблять овощи, фрукты, хлеб, воду или компот; во вторник и четверг – горячую пищу без масла.

Ничего не едят в первый день поста (Чистый понедельник) и последнюю пятницу накануне Пасхи. В первую пятницу Великого поста нужно питаться вареной пшеницей с медом или сахаром. Рыбу можно добавлять в рацион на Благовещение и Вербное воскресенье.