Имеют давнюю историю: 7 невероятных забытых имен для мальчиков

Забытые имена – это о наших корнях. Нужно помнить и уважать свою историю. Некоторые люди, например, выбирают для детей имена, утратившие свою популярность.

Их ведь однозначно нужно возвращать. Потому что сейчас бывает сложно найти настолько красивые варианты. Сегодня 24 Канал расскажет о некоторых забытых именах для мальчиков. Сохраняйте подборку, если ждете сына.

Очень красиво 6 редкоиспользуемых мужских имен, которые невероятно хорошо звучат

Подборка забытых мужских имен

Имя Борислав – славянское. Им часто называли детей во времена Киевской Руси. Имя состоит из двух слов: "бороться" и "слава", потому и означает "борется за славу", "обретет славу в борьбе".

Имя Демьян пришло к нам из Древней Греции. Согласно одной версии, оно означает "покорный", "послушный". Однако другая утверждает, что имя происходит от Дамии, богини плодородия, поэтому трактуется как "освященный Дамией".

Имя Лаврентий имеет две версии своего происхождения. Согласно первой теории, оно образовалось от латинского слова "laurentius", которым называли жителей итальянского города Лаврент. Также считается, что имя появилось от латинского слова "laurus" ("лавровое дерево").

Какое имя выбрать для сына / Фото Pexels

Мирон – это одна из форм имени Мироний. С греческого языка оно переводится как "душистая смола". Другая версия утверждает, что имя образовалось от персидского – Миран, трактуемого как "повелитель".

Имя Тихон имеет греческие корни и толкуется как "удачный". У таких мальчиков достаточно мягкий характер, они имеют много друзей и не любят устраивать конфликты.

Имя Иаков – древнееврейского происхождения и означает "второй по рождению". Часто таким мальчикам трудно знакомиться с новыми людьми, ведь имеют достаточно закрытый характер. Кроме того, они не любят находиться в сложных условиях.

Имя Самуил раньше принадлежало одному из пророков. Оно имеет древнееврейские корни и означает "услышанный Богом". С самого детства у владельцев этого имени проявляется лидерский характер, помогающий преодолевать любые препятствия.