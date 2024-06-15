6 редких мужских имен, которые очень благозвучные и красивые

Все чаще на улицах городов и сел можно услышать довольно редкие имена. Сразу хочется заглянуть в интернет, чтобы узнать значение и происхождение. Иногда особенно завораживает их невероятно красивое звучание.

Если вы в ожидании сына и не знаете, какое имя для него выбрать, то смотрите подборку LifeStyle 24. Наша редакция собрала редкие имена, которые достойны внимания.

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Подборка красивых редких имен для мальчика

Стефан

Имя Стефан имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "венец", "корона" или "венок". Оно наделяет мальчиков энергичным характером. И в детстве, и во взрослом возрасте они активные, веселые и любознательные.

Лука

Считается, что имя Лука имеет древнегреческие корни и образовалось от имени Лукас. Оно означает "светлый", "рожденный на рассвете" или "озаренный". Такие мужчины – самостоятельные и решительные, не перекладывают ответственность на других.

Даниэль

Древнееврейское имя Даниэль состоит из двух частей: "дан" ("судья") и "эль" ("Бог"). Поэтому оно трактуется как "мой судья – Бог", "Бог – это судья". Владельцы этого имени любят путешествовать и узнавать что-то новое. Они также легко находят общий язык с людьми, в том числе и с женщинами.

Редкие имена для вашего будущего сына / Фото Canva

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Эльдар

Имя Эльдар происходит от древнегреческого имени Илиодор, которое переводится как "дар Солнца". Такие мужчины – серьезные, любят учиться чему-то новому. Кстати, им не всегда нужна компания, поэтому могут проводить время в одиночестве.

Олекса

Имя Олекса пришло к нам из Древней Греции и толкуется как "защитник". В Украине более популярна форма – Алексей. Мужчины, которые имеют это имя, редко вступают в конфликты, ведь являются сторонниками мира и спокойствия. Однако они также довольно упрямые, когда речь идет о собственных целях.

Левко

Древнегреческое имя Левко имеет несколько значений: "лев" или "царь зверей". Оно наделяет ребят целеустремленностью и настойчивостью. У них бывает довольно сложный характер, однако рядом с близкими он становится мягче.