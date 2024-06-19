Вы их хорошо знаете и любите: 5 популярных имен для мальчиков

Некоторые мужские имена получили бешеную популярность среди родителей. Уже много лет они в трендах и не надоедают, несмотря на то, что встречаются на улице часто.

Редакция LifeSyle 24 составила подборку имен, которые многие родители выбирают для своих сыновей. В материале вы найдете довольно распространенные, но все равно красивые варианты.

Тоже полезно 6 редких мужских имен, которые очень благозвучные и красивые

Подборка популярных мужских имен, которые вам понравятся

Даниил

Имя Даниил образовалось от имени Даниэль, которое имеет древнееврейское происхождение. Трактуется как "Бог мой судья". Ребята, которые так называются, обладают спокойным и добрым характером. Они – настоящая душа компании, поэтому всегда готовы развеселить близких, когда накрывает грусть.

Владимир

Славянское имя Владимир было популярно еще во времена Киевской Руси. Оно состоит из двух слов: "владеть" и "мир" и переводится как "великая власть" или "великая сила". Владельцы этого имени – лидеры с самого детства. Им важно реализовать себя в жизни и достичь поставленных целей.

Какое имя выбрать для сына / Фото Freepik

Вау Просто и красиво: 4 имени, которыми называли мальчиков в древности

Николай

Имя Николай пришло к нам из Древней Греции и происходит от имени Николаос. Имеет очень хорошее значение: "победитель народов". Такие мужчины любят общаться и знакомиться с людьми. Именно их открытость, дружелюбие и активность нравятся родным и друзьям.

Виктор

С латинского языка имя Виктор переводится как "победитель". Получило свою популярность еще на территории Киевской Руси, когда там появилось христианство. Парни, которые имеют это имя, много времени отдают работе. Им важно как можно быстрее добиваться хороших результатов и воплощать мечты в реальность.

Артем

Имя Артем имеет древнегреческие корни. По одной версии, оно означает "тот, кто имеет безупречное здоровье" или "неповрежденный". А по другой – "посвященный Артемиде". У мужчин, которым принадлежит это имя, большой круг общения. В компании они любят брать инициативу на себя.