Влюбляют своим звучанием: 8 очаровательных современных имен для девочек

Каждый год появляется все больше оригинальных имен. Родители находят какие-то интересные иностранные варианты, которые потом становятся популярными в Украине. Они не только красивые и благозвучные, но и имеют глубокое значение и древнее происхождение.

Возможно, в списке, который публикуем в материале, вы увидите имена, о которых даже не знали. Он будет особенно полезен для будущих родителей девочки.

Кстати Женщины с этими именами имеют мягкий характер: посмотрите список

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Марианна

Имя Марианна состоит из двух частей: Мари (Мария) и Анн (Анна). Оно имеет несколько вариантов перевода: "морская", "очень расстроенная красавица", "горькое благородство" и "возмущение". Такие девушки – романтичные и самодостаточные.

Божена

Славянское имя Божена означает "Богом одаренная", "Божья", "благословенная". Его оригинальное польское звучание – Bożana и Bożechna. Обладательницы этого имени любят свободу, поэтому не позволяют людям ее забирать и ущемлять.

Даниэла

Имя Даниэла образовалось от мужского имени Даниэл. В Украине есть более популярная форма – Данило. Оно имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "избранная Богом". Наделяет девушек невероятной энергичностью.

Адриана

Существует версия, что имя Адриана – древнеримское и имеет значение "та, которая рядом с Адриатическим морем", "адриатическая", Образовалось от имени Hadrianus. Такие женщины не боятся трудностей на пути к своим целям и гордо их преодолевают.

Список современных женских имен / Фото Freepik

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София

Имя София не такое необычное для Украины, как предыдущие, ведь его в нашем государстве можно услышать довольно часто. Появилось в Древней Греции и толкуется как "мудрость" или "премудрость".

Анджелина (Ангелина)

Имя Анджелина или Ангелина с латинского языка переводится как "ангел" или "вестник". Его обладательницы проявляют большой интерес к учебе. Ведь они всегда хотят узнавать что-то новое и учиться.

Доминика

Имя Доминика связано с мужским именем Доминик и означает "принадлежащая Господу". Среди украинцев оно не столь популярно, как за рубежом. Женщины, которые имеют это имя, умеют держать эмоции под контролем, когда вокруг стресс.

Сюзанна

Древнееврейское имя Сюзанна трактуется как "лилия", "белоснежная лилия". Его можно встретить в разных странах Европы. Девушки, которым принадлежит это имя, очень добрые и искренние. Они всегда готовы помогать людям.