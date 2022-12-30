Безопасность на праздники: как обустроить новогоднюю елку, чтобы не навредить дому

Новогодние елки ждут и взрослые и дети, и мало кто обращает внимание на правила безопасности, которые необходимо соблюдать при установке новогоднего дерева. Читайте, как правильно установить и украсить елку, чтобы не сжечь дом.

Безопасная новогодняя елка – залог праздничной атмосферы и отсутствие никакой угрозы огнеопасности. 24 Канал.

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Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности от новогодней елки, нужно соблюдать несколько простых правил.

Используйте сертифицированные гирлянды

Гирлянды – одно из основных украшений на елку, которая радует и создает незабываемую атмосферу. Однако дешевые, несертифицированные и ненадежные гирлянды могут испортить праздник – они могут не просто сломаться и перестать гореть, но и поджечь елку.

Чтобы обезопасить свой дом от пожара и других неприятностей, следует покупать сертифицированные и исправные гирлянды.

Правила использования новогодней елки / Фото Unsplash

Правильно устанавливайте елку

Независимо от того, искусственная елка или натуральная, нужно соблюдать правила установки праздничного дерева.

Новогоднюю елку нужно устанавливать не менее 1 метра от батарей, обогревателей и других отопительных приборов. То же касается и мебели и эвакуационных выходов – елка не должна перекрывать проходы или мешать мебели.

Правила использования новогодней елки / Фото Unsplash

Закреплять елку нужно очень тщательно – подготовьте стойкое основание и размещайте новогоднее дерево на ровной стойкой поверхности.

Не украшайте елку опасными украшениями

Если у вас дома есть дети или домашние животные, от стеклянных украшений придется отказаться – используйте легкие игрушки, шарики и украшения, которые не разобьются, если упадут. Для этого идеально подойдут пластиковые украшения.

Не стоит украшать елку бумажными игрушками – оригами, вырезанными снежинками, рукотворными украшениями, которые могут загореться от гирлянд или искры.

Правила использования новогодней елки / Фото Unsplash

Категорически запрещено украшать елку источниками огня – свечами или бенгальскими огнями. Поэтому даже при отключении света нельзя использовать в качестве украшения альтернативные источники света и огня.

Смотрите за детьми и животными

Тем, у кого есть маленькие дети или домашние животные, нужно присматривать за ними, пока они находятся в комнате с елкой.

Как дети, так и животные могут опрокинуть игрушки, само дерево, повредить себя и других и испугаться. Для животных и маленьких детей можно установить ограждение вокруг елки, но все равно нужно постоянно держать под наблюдением младших подопечных.

Правила использования новогодней елки / Фото Unsplash