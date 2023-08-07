Может быть очень больно: каковы последствия использования просроченных косметических средств

Все любят красиво выглядеть и быть ухоженными. Для этого пользуются разными средствами. В частности, декоративной и уходовой косметикой. Однако следует помнить и о вреде косметики. Особенно тогда, когда истек срок годности.

К счастью, увидеть, что еда или напиток испортился довольно легко. В то же время понять, что твои уходовые средства не пригодны к использованию значительно труднее. А при условии, что есть много всяческой косметики, то о сроке годности можно вообще забыть. Следовательно, 24 Канал собрал много полезной информации о сроке годности косметических средств.

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Что такое срок годности

Это период, в течение которого состав косметических средств остается стабильным и эффективным. После истечения срока годности в продукции изменяется химический состав: нарушается кислотность и активные вещества косметического средства разрушаются. Следовательно, просроченный продукт со временем начинает портиться, терять свою эффективность и действенность. К тому же он становится питательной средой для размножения бактерий и грибков.

Последствия использования просроченных средств

Обычно результат нанесения испорченных продуктов на лицо очень печален:

Раздражение кожи;

Укупорка пор;

Дерматит;

Аллергические реакции разной степени;

Внесение инфекции и т.д.

Человек случайно может занести себе такую инфекцию или раздражение, что потом будет очень больно, неприятно и дорого лечить это у специалистов.

Как микробы попадают в косметику

В большинстве своем в составе средств есть органические элементы. А органические добавки – отличная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов. Поэтому после того, как вы открыли новое средство, оно автоматически не является стерильным, так как в упаковке происходит столкновение химического состава с воздухом и микроорганизмы попадают в ваше косметическое средство. В питательной среде они начинают активно размножаться. После окончания срока годности уже начинают размножаться те микроорганизмы, которые вызывают болезни, то есть микробы.

Здесь следует отметить, что они могут попасть в косметику при нанесении ее руками. Так что лучше пользоваться кремами с помощью специальных лопаток.

Где найти срок годности

В основном производители размещают его на картонной упаковке продукта и дублируют на дне банки.

Известно, что срок годности может отсутствовать, если он длится более 30 месяцев. В этом случае указывается номер партии — lot или batch-code.

Как расшифровать срок годности на средствах

Первая буква – внутреннее обозначение производителя;

2 и 3 цифра – год производства;

4 буква – месяц производства: A = январь, B = февраль, C = март, D = апрель, E = май, F = июнь, G = июль, H = август, I = сентябрь, J = октябрь, K = ноябрь, L=декабрь;

5 и/или 6 цифра – день месяца.

Например, A23G11 означает дату производства 11 июля 2023 года.

При условии, что на упаковке нет срока годности или его трудно расшифровать, эксперты составили список для покупателей. Он поможет примерно понять, сколько еще можно или уже нельзя воспользоваться средствами. Следовательно, о сроках годности для декоративной и уходящей косметики – читайте дальше.

Срок годности декоративной косметики

туши и подводки: 3-6 месяцев;

тоналки и консилеры: 6-12 месяцев;

сухие компактные средства (пудры, тени, румяна): 2-3 года;

помады и блески для губ: 2-3 года.

Срок годности уходовой косметики