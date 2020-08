Южнокорейский хип-хоп бойзбэнд BTS 21 августа представил премьеру своего нового клипа и песни Dynamite на YouTube. Этот трек побил мировой рекорд, набрав 100 миллионов просмотров за 24 часа.

Популярная корейская группа продолжает бить мировые рекорды. 21 августа ребята представили новый клип и песню Dynamite. За 24 часа она набрала 101,1 миллион просмотров. Об этом сообщило издание Forbes.

Еще одной новинкой для фанов является то, что песня является полностью англоязычной, а это впервые. Настроение трека-светлое и позитивное, а танцы – ритмичные и яркие.

По состоянию на сегодня, у ролика 196 миллионов просмотров и 14 миллионов предпочтений. А также он занял 3 место в трендах на украинском YouTube.

Прошлый рекорд установила другая корейская группа BlackPink. Клип на песню How You Like That набрал 83,6 миллионов просмотров за сутки.

