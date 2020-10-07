86-летний одессит Михаил Жванецкий решил уйти со сцены и отказаться от карьеры артиста. Он продолжит развиваться как писатель, однако выступать с монологами и миниатюрами больше не будет.

О том, что Михаил Жванецкий прекращает концертную деятельность и уходит со сцены, объявил его представитель Олег Сташкевич. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Михаил Михайлович ушел со сцены и закрыл передачу. Остается писателем,

– объявил Сташкевич.

Для российских СМИ представитель Михаила Жванецкого пояснил, что соответствующее решение юморист принял из-за почтенного возраста – 86 лет. По его словам, артистам нужно иметь мужество, чтобы вовремя уйти со сцены. Кроме того, все запланированные на этот год концерты Михаила Жванецкого не состоятся.

Михаил Жванецкий уходит со сцены / Фото Facebook / @jvanetsky

Что известно о Михаиле Жванецком

Юморист окончил Одесский национальный морской университет, а в студенческие годы участвовал в различных мероприятиях, начал писать миниатюры и монологи. Он работал в Театре Эстрады имени Райкина в Санкт-Петербурге в должности заведующего литературной частью.

Михаил Жванецкий работал в Одесской областной филармонии, а впоследствии основал Московский театр миниатюр, главой которого является до сих пор. В 1999 году он получил звание Народный артист Украины, а уже через два года стал Заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, с 2019 года артист имеет орден "За заслуги перед Отечеством", который ему Путин вручил лично.