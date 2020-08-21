Украинская певица и ведущая имеет фантастическую фигуру, которую демонстрирует в купальниках и откровенных нарядах. Оля Цибульская доказывает, что выглядеть сексуально можно даже в повседневных образах. Она примерила пикантную юбку с разрезом, засветив ягодицы в провокационной позе.

34-летняя артистка знает, как привлечь внимание публики. Для концертов и появлений на сцене она часто выбирает платья с глубоким декольте или провокативной длиной миди. Однако и в реальной жизни Оля Цибульская выглядит не менее сексуально. Один из своих повседневных образов она показала в инстаграм-профиле.

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Для рабочего дня она выбрала белую футболку с провокационным принтом на груди и юбку нюдового цвета длины миди. И прятать свои стройные ножки певица не стала, ведь экстремальный разрез до бедер позволил показать их во всей красе.

Look Оля Цибульская завершила босоножками на высокой платформе и плетеной сумкой, которая гармонировала с обувью, серьгами-кольцами и легким дневным макияжем.

Фото было сделано в центре Киева на фоне старинной архитектуры. Звезда позировала на летней террасе одного из заведений, усевшись на барный стул. Оля Цибульская кокетливо закинула ножку, показав в кадре аппетитные ягодицы. Благодаря пикантному разрезу пользователи смогли насладиться ее безупречными формами.

"Мой сказал, что я очень секси, когда улыбаюсь", – написала знаменитость.