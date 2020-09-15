Украинская певица Jerry Hеil после взрывной песней "Ахрана, атмена", продолжает удивлять новыми хитами. Сегодня, 15 сентября, девушка представила клип #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА.

Украинская поп-исполнительница Jerry Hеil представила новый клип на взрывной трек #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА. Музыкальный экшн снимали трое суток. Ролик выложили на странице певицы в ютубе.

Смотрите также Вова покупает билет в Ростов: Сергей Жадан презентовал новый острополитеский трек

В основу сюжета клипа легла история о девушке, которая устала от назойливой работы в офисе. Она мечтает о работе курьером и, наконец, становится им. Главную роль играла сама певица Jerry Heil.

Клип станет первым в новой эре моих видеоработ, которую я назвала МЕМклама – когда бренд становится главным героем видео, доверяя моему видению! Для этого бренду нужно не бояться самоиронии, потому что будущее рекламы, как уже писал американский Форбс – за мемасами!

– прокомментировала Яна свое видео.



Яна на съемках клипа / Фото из открытых источников

Участие в клипе взяли блогеры из социальной сети TikTok, поэтому украинские подростки смогут увидеть в ролике Jerry Heil своих кумиров. Режиссером стал Тима Дарменов, который признался, что считал, что с Яной будет сложно выполнять свои обязанности.

Смотрите Jerry Hеil – #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА онлайн: