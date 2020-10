Первая леди Украины 7 октября встретилась с королевскоими потомками – Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Вместе с Владимиром Зеленским женщина проведет 2 дня в Лондоне, чтобы решить ряд вопросов. Для первой встречи в Букингемском дворце она сделала ставку на элегантность и сдержанность.

Официальная встреча супругов Зеленских и герцогов Кембриджских состоялась в тронном зале Букингема, где обычно проходят аудиенции Елизаветы II и приглашенных гостей, сообщает 24 канал. На этот раз королева передала свои полномочия внуку принцу Уильяму, поскольку еще находится на карантине в Виндзорском дворце. Что интересно, аудиенция президента Украины и первой леди в Букингемском дворце стала первой с начала карантина в 2020 году.

К слову Владимир и Елена Зеленские прибыли в Лондон: фото встречи с королевскими потомками

Для важной встречи Елена Зеленская выбрала стильный и элегантный костюм украинского бренда six brand. Костюм белого цвета состоял из юбки длины миди и блузы с длинным рукавом с тонким коричневым поясом в зоне талии. Свой образ Елена завершила туфлями на невысоком каблуке коричневого цвета и маленьким клатчем в тон обуви. Стилисты первой леди сделали ей традиционную и легкую укладку волос и дневной макияж. Владимир Зеленский в свою очередь одел классический черный костюм, белую рубашку, черные галстук и обувь.

"Великолепная семья, молодые и искренние люди. Встреча, запомнится!" – написала в своем профиле в инстаграме Елена Зеленская.



Аудиенция супругов Зеленских в Букингемском дворце / Instagram / @olenazelenska_official



Владимир и Елена Зеленские и Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @olenazelenska_official





Встреча герцогов Кембриджских и четы Зеленских / Twitter / @The Duke and Duchess of Cambridge

Стоит добавить, что Елена Зеленская уже не впервые выбирает для официальных встреч образы украинского бренда six brand. Для официального визита в Австрию в сентябре 2020 года первая леди также выбрала подобный костюм. Не исключением стали и любимые брючные костюмы Зеленской, которые она часто выбирает для публичных выходов в Украине. Лучшие образы предлагаем посмотреть в фотографиях.