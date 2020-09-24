Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис крайне редко совершает публичные выходы, однако во время каждого появления в объективе камер демонстрирует безупречный вкус. Она наведалась в Виндзорский замок, чтобы полюбоваться своим свадебным платьем.

У королевской семьи есть древняя традиция – выставлять свадебный наряд на обозрение для посетителей Виндзорского замка. Последней представительницей британских монархов, заключившей брак, является принцесса Беатрис. Она вышла замуж за возлюбленного Эдоардо Мапелли Моцци в июле на частной церемонии. Ее безупречным свадебным платьем уже могут наслаждаться гости дворца. Об этом семья сообщила в инстаграме.

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Первой платье на выставке осмотрела принцесса Беатрис. Вместе с нарядом от модельера Нормана Гартнелла, который модельер сшил для королевы Елизаветы II почти 60 лет назад, гости смогут увидеть босоножки-лодочки от Valentino и свадебный букет из искусственных цветов.

Безупречный образ принцессы Беатрис

Для публичного появления она выбрала элегантное синее платье с цветочным принтом длины миди от британской марки The Vampire's Wife. Стоимость наряда составляет 550 фунтов стерлингов – почти 20 тысяч гривен. Приталенное платье с объемными короткими рукавами, поясом и воланом снизу выгодно подчеркивало формы принцессы Беатрис.

Она соединила нежное платье с черными туфлями-лодочками и не пренебрегла правилами карантина. На ней стильная защитная маска розового цвета с принтом. Принцесса Беатрис сделала легкую волнистую укладку и дополнила образ лаконичными украшениями – кольцами и браслетом.