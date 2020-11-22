Герцоги Кембриджские провели очередную онлайн-встречу на карантине. Для видеоразговора Кейт Миддлтон выбрала красивую блузку.

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с бенефициарами Программы будущих родителей, которые помогают родителям развивать свою уверенность на каждом этапе развития своего ребенка. Супруга принца Уильяма, как всегда, похвасталась элегантным образом. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице королевской четы в инстаграме.

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Элегантный look Кейт Миддлтон

Герцогиня предстала перед камерой в красивой блузке молочного цвета с оригинальным принтом. Поскольку Кейт изображена сидя, трудно разглядеть, с каким низом она соединила такой наряд, однако, вероятно, что это были черные штаны. Ее образ был очень нежным и женственным.

Густые, роскошные волосы супруга принца Уильяма уложила в фирменные локоны. Обычно, она появляется на публике именно с такой прической. На лице Кейт Миддлтон сделала насыщенный повседневный макияж с черными стрелками на веках и помадой светлого цвета на губах. Дополнила look роскошным кольцом и серьгами.