Кейт Миддлтон в очередной раз провела онлайн-встречу, во время которой очаровала безупречным внешним видом. Она предстала перед камерой в элегантной блузке.

На официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме опубликовали ролик, где видно, как Кейт Миддлтон пообщалась с семьями Вооруженных Сил, которые потеряли близких.

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В Великобритании проходит Неделя памяти, которая имеет большое значение для семей, потерявших родных на поле боя. Королевский британский легион оказывает поддержку в течение всей жизни всем, кто служил в Вооруженных Силах Великобритании, а также их семьям. Кейт Миддлтон пообщалась с родными военнослужащих и узнала, какую поддержку они получают от членов общины Вооруженных Сил и Королевского британского легиона.

Образ Кейт Миддлтон

Для дистанционной встречи герцогиня Кембриджская выбрала атласную блузку белого цвета, которая застегивалась на красивые пуговицы и имела черный воротничок, к которому был прикреплен красный цветок. Такой верх наряда Кейт Миддлтон соединила с черными классическими брюками.

Среди аксессуаров жена принца Уильяма дополнила look изысканными серьгами. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.