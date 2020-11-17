Бывший директор американской певицы Тейлор Свифт продал шесть из восьми ее альбомов инвестиционному фонду. Исполнительница объяснила поклонникам, что произошло на самом деле.

Американская исполнительница Тейлор Свифт на своей странице в твиттере сообщила о том, что произошло с ее альбомами. Стало известно, что 6 из 8 пластинок певицы без ее ведома продал бывший директор Тейлор.

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В длинном сообщении звезда написала, что продажи ее записей вызывает много вопросов, поэтому она решила четко объяснить, в чем дело. В 2019 году ее бывший музыкальный директор Скутер Браун приобрел ее шесть первых альбомов из лейбла Big Machine Label Group. Недавно он продал эти записи третьим лицам. Тейлор призналась, что такое развитие ситуации для нее является "худшим сценарием".

Как вы знаете, в течение последнего года я активно пыталась вернуть себе права собственности на свои мастер-записи. С этой целью моя команда попыталась вступить в переговоры со Скутером Брауном,

– написала Тейлор Свифт.

Певица рассказала, что команда ее экс-директора ставила Тейлор довольно жесткие условия. Прежде чем показать финансовые отчеты, Big Machine Label Group потребовали подписать договор о неразглашении. Согласно которому, Тейлор Свифт не могла негативно высказываться о Скутере.

Кроме того, певице не дали возможности самостоятельно выкупить альбомы. Узнала она о том, что записи проданы, уже от частной инвестиционной компании Shamrock Holdings. Компания сообщила о покупке музыки, видео и обложек альбомов. Это уже второй раз, когда без ведома Тейлор Свифт продают ее записи.

Это второй раз, когда музыка была продана без моего ведома. В их письме говорилось, что они хотели связаться со мной перед продажей, чтобы сообщить мне, но Браун потребовал, чтобы они не вступали в контакт со мной или моей командой, иначе сделка будет расторгнута,

– написала Тейлор Свифт.