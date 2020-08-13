Популярная украинская певица Джамала устроила фотосессию в Киеве. Она надела яркий наряд и очаровала поклонников необычным образом.

Во время беременности и карантина артистка щеголяла своими аутфитами, организовывая съемки дома после того, как она во второй раз стала мамой и вернулась в форму, звезда решила провести августовские дни в столице. На личной инстаграм-странице она обнародовала серию ярких кадров.

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Образ Джамалы

Исполнительница надела вещи неординарных цветов, которые хорошо сочетались между собой. На Почтовой площади в Киеве знаменитость позировала в ярком неоновом свитере с V-образным декольте, который спустила на одно плечо. Такой верх добавил ее аутфиту легкой непринужденности и женственности. Также Джамала надела кожаную юбку фиолетового цвета с высоким разрезом спереди. Look получился не только ярким, но и соблазнительным.

Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах. Джамала искренне улыбалась и в который раз показала, что в жизни во всем нужно находить позитив.

В небе чувствуется дыхание осени. Чем печальнее, тем ярче,

– написала в публикации Джамала.

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