Популярный украинский певец Монатик представил яркий клип с Лаймой Вайкуле. Песня в ролике – это сочетание двух хитов артистов: "УВЛИУВТ" и "Я вышла на Пикадилли".

Известный украинский певец Дмитрий Монатик недавно записал трек с латышской артисткой Лаймой Вайкуле. Сегодня, 29 сентября, на своем ютуб-канале он представил клип-мюзикл "УВЛИУВТ на улице Пикадилли" на композицию.

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Трек представляет собой смесь самых больших хитов певцов: "УВЛИУВТ" и "Я вышла на Пикадилли". В ярком ролике артисты пытались воссоздать легендарные образы из клипов Вайкуле. В этом артисту помогли артистки MONATIK Corporation – Lida Lee и NINO. В частности, они показались в образах в стиле Чарли Чаплина, а также из клипа Лаймы Вайкуле "На улице Пикадилли".

До конца не было понятно, снимется сама артистка в ролике. Ведь из-за ограничений перелетов исполнители не смогли встретиться офлайн. Однако благодаря монтажу и переходам, Лайма появилась в клипе из дома своего.

"Так здорово, что эта идея воплотилась в жизнь. Конечно, мы хотели сделать более совместное видео, но время пандемии не позволяет нам встретиться на одной площадке. Поэтому, совсем непринужденно, возникла идея сделать оммаж к творчеству потрясающей Лаймы Вайкуле. Ее веселые мухоморы... ее танго... ее движения... все это мы вместе с чрезвычайно талантливой командой людей решили интегрировать в видео!" – написал Монатик.

Режиссером клипа стала Таня Муиньо, которая часто занимается клипами украинского певца.

Смотреть клип MONATIK & Лайма Вайкуле – УВЛИУВТ на улице Пикадилли онлайн: