Действительно ли нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса: неожиданный ответ священника ПЦУ

Действительно ли употребление яблок до Преображения Господня является грехом, о котором так часто пугают в народе? Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк рассказал о распространенном мифе, связанном с празднованием Преображения Господня.

В своем тиктоке священник также объяснил, откуда на самом деле взялась эта традиция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Можно ли до Спаса есть яблоки

Алексей Филюк пояснил, что церковные правила не запрещают употреблять фрукты до их освящения. Помимо яблок, это касается также груш, винограда, персиков и других плодов.

Священник ПЦУ обратил внимание на страшилки, которые люди часто сами придумывают. В частности, распространено поверье о том, что мать, потерявшая ребенка и съевшая яблоко до Преображения, лишает своего младенца угощения на небесах. Алексей Филюк подчеркнул, что это абсолютная чепуха, потому что на Небесах нет ни земли, ни столовых, а умершие дети пребывают в Царстве Божьем как ангелы.

Главный смысл самого праздника заключается совсем в другом. По словам священника, традиция приносить плоды в храм восходит еще к древнему Израилю, где люди отдавали первые урожаи в знак благодарности Господу. Освящение яблок в день Преображения Господня – символ благодарности за все, что вырастила земля, а не строгое требование.

Поэтому священник призвал не верить в народные приметы и смело наслаждаться спелыми яблоками в своем саду, как только они созреют.

Ранее наша редакция уже подробнее рассматривала тему летних ограничений и рассказывала, обязательно ли соблюдать строгий Успенский пост, когда наступает Яблочный Спас, а также кому церковные правила допускают послабления.