В декабре 2019 года развелось супружество американской певицы Майли Сайрус и австралийского актера Лиама Хемсворта. Артистка недавно снова прокомментировала их брак и сказала, что до сих пор испытывает чувства к экс-возлюбленному.

Недавно Майли Сайрус выступала в шоу Говарда Стерна на радио SiriusXM. Заодно американская певица высказалась о ее бывшем супружестве с известным австралийским актером Лиамом Хемсвортом, сообщает издание Just Jared.

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Майли Сайрус о браке с Лиамом Хемсвортом

Певица призналась, что, несмотря на предположения многих, они расстались не из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками. По словам Майли Сайрус, в их отношениях было слишком много конфликтов. Когда она приходила домой, то хотела почувствовать поддержку мужа, а вместо этого у них начинались ссоры.

Звезда рассказала о том, что они с Лиамом были вместе с 16 лет. После того, как у нее сгорел дом в Малибу, Майли потеряла практически все: песни, фотографиии, сценарии, которые хранились дома. Артистка призналась, что пережила большую травму и поэтому цеплялась за все, что было связано с домом, и что осталось от него. Поэтому не могла отпустить Лиама.

И я действительно люблю и люблю его очень, очень сильно и до сих пор люблю, всегда буду,

– призналась Майли Сайрус.

Что известно об отношениях Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом

Майли Сайрус состояла в отношениях с Лиамом еще с 2009 года. Впрочем, через несколько лет пара разошлась. Но в январе 2016 года они снова начали встречаться и поженились. В декабре 2018 года Майли вышла замуж за Лиама. Но из-за постоянных конфликтов и других причин, уже через пол года брак начал распадаться. В начале января этого года стало известно, что в декабре 2019 года они официально развелись. Сердце Майли сейчас свободно, а Лиам переехал в Австралию.