Сергей Мартынюк – украинский музыкант, лидер луцкой рок-группы "Фиолет", общественный деятель и писатель. Во время молодежного форума "Молодвиж", который недавно состоялся во Львове, он презентовал свой второй роман "Рок-н-ролл". Журналисты LifeStyle 24 пообщались с Сергеем о музыке и литературе, а также узнали, как карантин повлиял на его творчество.

О самоизоляции, сочетании писательской и музыкальной жизни, митинге под Кабмином, песне на трех языках и романе "Рок-н-ролл", о закулисье украинского шоу-бизнеса – читайте в материале.

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Как появилась идея написания романа "Рок-н-ролл"?

Это мой второй роман, который я написал в прошлом году. Идея появилась неожиданно, во время ужина с женой. Я поделился с ней мыслями: "Что, как написать историю о вымышленной рок-банде, большинство музыкантов которой влюбляются в одну женщину? Что тогда произойдет с этой группой? Что перевесит: дружеский интерес или интерес чувств?". Некоторое время я обдумывал эту идею, все это переросло в большую историю, в центре которой была придумана группа, её взлеты и падения. Появились какие-то центральные образы. Роман начинается с того, что на берегу Днепра, на Трухановом острове, однажды утром находят тело океанского кита. Вся страна и мир потрясены, ведь неизвестно откуда в речных водах является океанский кит. Не буду спойлерить, что это за кит и откуда он там взялся. Почти девять месяцев я обдумывал идею, а роман писал в течение трех месяцев.



Сергей Мартынюк презентовал новый роман во Львове / Фото Елена Одлежук

Вы доказали, что не только талантливый музыкант, но и замечательный писатель. Как удается совмещать музыку и литературу и добиваться успеха в обеих сферах?

Я не разделяю эти две сферы, для меня они взаимозависимы. Немало песен "Фиолета" вдохновлены книгами и кино. Тот самый "Ловец во ржи" Джерома Сэлинджера вдохновил меня по меньшей мере на три-четыре песни из нашего творчества. Соответственно, на книги меня очень часто вдохновляет музыка. В романе "Рок-н-ролл" перед каждой главой есть песня-эпиграф. И так или иначе все сочетается между собой. Да и пишу я с музыкой. На рабочем столе есть виниловый проигрыватель, стараюсь все это совмещать, поэтому даже не разделяю. В конце концов, именно "Фиолет" и та база поклонников, которая появилась, в один момент позволили подумать мне, что я наконец созрел сесть и написать что-то, что будет интересно людям. Меня еще часто спрашивают, что для меня важнее, от чего я отказался бы в пользу чего. А для чего отказываться? Меня все устраивает.

Песню "Останемся друзьями" Вы представили на трех языках. Почему приняли такое решение?

Все получилось естественно и, в то же время, неожиданно. Песню я написал в конце прошлого года в Барселоне. Там немало уличных музыкантов, в местных кабаках играют зажигательные ребята на трех гитарах с контрабасом. Где-то там родилась эта специфическая мелодия. Писал я ее конечно на украинском языке, но когда наступил момент записи, то понял, что хочу попробовать еще и на испанском записать. Поскольку в этом году для нас снова возобновилась возможность приезжать в Беларусь с концертами, потому что для меня был въезд определенное количество лет запрещенным, решили еще и на белорусском записать. Язык для меня близок, это уже далеко не первый трек "Фиолета" на белорусском. Это все делалось еще до нынешних событий в Беларуси, которые изменили наше отношение к братьям-белорусам, которые сейчас выходят на митинги. Песня летняя, легкая. Это достаточно абстрактная история, в которой важен не текст и история, как настроение, что сегодняшний день давайте проживать с кайфом, потому что кто его знает, что там будет завтра.

"Фиолет" – "Останемся друзьями": смотрите видео онлайн

Пандемия коронавируса оставила большой след в жизни многих людей. В частности, артисты и их команды остались без работы. Как вы развивали творчество на карантине?

На творчество он вряд ли повлиял, а вот на отсутствие концертов, постоянного источника заработков, с чем наша сфера столкнулась, то он повлиял серьезно. Дмитрий Шуров в своей удручающей заметке писал, что часть его музыкантов вынуждены вспоминать, что такое риелторство или что-то подобное. Но мы не опускали рук. Записали и выдали несколько новых синглов. Вместе с гитаристом записали альбом аудиопоэзий. Это была та вещь, до которой у меня руки не доходили. Умудрился на карантине третий романчик написать. Он невелик, но это будет завершающая книга в трилогии: "Капитан грусть", "Рок-н-ролл" и "Король дождя". Герои пересекаются так или иначе, часть их эмигрирует от истории к истории, поэтому я в хорошем тонусе. Конечно, были материальные вызовы, но мы с женой справились с ними и справляемся до сих пор.



Сергей Мартынюк рассказал о романе "Рок-н-ролл" на "Молодвиже" / Фото Елена Одлежук

3 сентября состоялся митинг, организованный представителями шоу-бизнеса и ивент-сферы, чтобы "достучаться" до Кабинета Министров и позволить проводить концерты в безопасных условиях. Что вы думаете по поводу того, что творческая ивент-индустрия до сих пор находится на карантине?

Я не поддерживаю двойных стандартов, которые присутствуют в нашей стране. Не поддерживаю того, что под эгидой власти во многих городах проводились огромные выступления по количеству людей без соблюдения норм, а делать концерты на 200 человек, хотя бы камерные в клубах, запрещено. Не запрещено продавать полную посадку самолетов, Укрзализныци, проводить мероприятия, а открыть рестораны и пабы нельзя. У каждого артиста своя специфика выступления и всего остального, но хочется адекватного и справедливого решения. В ленте социальных сетей постоянно появляются новости, где по инициативе властей проходят огромные концерты ко Дню города и тому подобное, а сольные концерты гораздо меньше по масштабу – запрещаются. Хочу, чтобы к нам относились с уважением.