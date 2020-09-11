Украинская певица Alina Pash известна тем, что в своем творчестве неизменно использует этно-мотивы. Она смелая и откровенная, искренняя с поклонниками. Исполнительница рассказала об участии в проекте "Х-фактор", а также призналась, как ей удалось найти оригинальный стиль в музыке и одежде.

Alina Pash стала гостьей молодежного форума "Молодвиж", который в этом году состоялся уже в третий раз. Журналисты LifeStyle 24 пообщались с Алиной об опыте, который она получила, участвуя на "Х-факторе", о современном творчестве и наихудшем. А также не обошли вниманием митинг под Кабмином, который 3 сентября организовали музыканты и представители ивент-индустрии.

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Многим вы запомнились своим участием на "Х-факторе". Какой опыт Вам дало участие в этом проекте? Что откуда вы почерпнули для себя?

Прежде всего, он мне дал опыт. Опыт работы на телевидении, с камерой, опыт выбора и тому подобное. Это школа, которую никогда не забудешь, она была очень яркой. Где-то непростой, но такие вещи надо уметь фильтровать. Я благодарна, что такое со мной произошло, но не скажу, что там было весело.

Alina Pash на "Х-факторе": смотрите видео онлайн

Ваш стиль в музыке достаточно оригинален и интересен. Как нашли его?

Безусловно, я вдохновлялась другими артистами. Прежде всего, это были те люди, которые проявляли себя через аутентичность своего края или своей внешности. Поэтому, это дало мне толчок. Однако наибольшую роль сыграло то, что я именно такая, какая есть. Я не хочу петь, как Уитни Хьюстон. Не потому, что не могу взять такие высокие ноты, а потому, что не являюсь ею. Я буду искать собственные ноты. Мне очень нравится и приятно, когда я вижу, что под мою музыку ставят танцы. Это круто, ведь я мотивирую людей двигаться, а движение – это жизнь.

Что можете посоветовать начинающим музыкантам, которые пытаются найти себя в этой сфере и запомниться аудитории?

Я бы советовала уметь фильтровать литературу, которую они читают, и информацию, которую они потребляют в социальных сетях. Есть много каналов, страниц, людей, на которых можно подписаться, которые ежедневно рассказывают о том, как можно побороть комплексы и страх. Я бы советовала им фильтровать информационное поле.

Когда вдохновляешься людьми, которые движутся к чему-то хорошему, то сам двигаешься к чему-то хорошему,

– заметила Алина Паш.



Alina Pash на "Молодвиже" / Фото Елена Одлежук

Вы приняли участие в митинге, который был организован представителями шоу-бизнеса и ивент-сферы, чтобы "достучаться" до Кабинета Министров и позволить проводить концерты в безопасных условиях. Среди присутствующих было немного артистов, как думаете, почему представители музыкальной индустрии не сплотились и не вышли вместе с Вами и Вашими коллегами?

По моему мнению, шоу-бизнес в Украине все-таки поделен на кланы. Я нахожусь посреди этих кланов, потому что не принадлежу ни к одной из музыкальных индустрий, а сочетаю в своем творчестве их всех. Наши люди не умеют дружить и держаться вместе. Им еще надо учиться уважать друг друга, уважать труд своих коллег. Я очень надеюсь, что в скором будущем мы все-таки сможем найти общий язык для того, чтобы сделать общее благо, найти каждый свое место, свою аудиторию. На самом деле, аудитории с разными вкусами хватает, а вот респекта у коллег друг к другу не хватает.

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