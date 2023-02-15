Как отчистить одежду от тонального крема: 4 действенных совета

Тональный крем скрывает недостатки кожи и выравнивает тон. Он является незаменимым косметическим средством для каждой девушки. Однако иногда можно столкнуться с неприятностью, используя его.

Тональный крем способен испачкать одежду. Часто с такой проблемой сталкиваются люди, каждый день наносящие тональный крем на лицо. Тогда при переодевании очень легко оставить пятна на своих вещах. Поэтому 24 Канал подготовил 4 полезных совета, как отчистить одежду от тонального крема.

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Мицеральная вода

Мицеральная вода может не только очистить лицо от макияжа, а также поможет избавиться от небольших пятен от тонального крема на одежде. Для этого нужно смочить мицеральной водой ватный диск и легко промокнуть грязное место. Важно, не растереть пятно, чтобы не увеличить его.

В случае необходимости следует протереть ткань влажной салфеткой, содержащей в своем составе спирт. Кроме мицеральной воды можно попробовать другие типы средств для снятия макияжа.



Мицеральная вода удаляет пятна на одежде от тонального крема / Фото Pinterest

Медицинский спирт

Если под рукой есть медицинский спирт, то его можно использовать для очищения пятна от тонального крема. Такой метод особенно действенен, если пятно размещено на плотной ткани.

Для этого нужно промочить ватное давление или салфетку медицинским спиртом и нанести на загрязненный участок. Однако после такого метода на одежде может остаться специфический запах, поэтому вещь в любом случае нужно будет постирать.

Средство для мытья посуды

Еще одним действенным способом, который поможет избавиться от тонального крема на одежде, является средство для мытья посуды. Такой метод пригодится, когда крем плотно въелся в ткань и растерся на большой участок.

Сначала промочите пятно теплой водой. Тогда добавьте достаточное количество моющего средства и оставьте промокать на 20-30 минут. После этого протрите и прополощите водой. При необходимости повторите процесс снова. В завершение всего постирайте одежду руками или в стиральной машинке.



Советы, как удалить пятна от тонального крема / Фото Золотой Студент

Стиральный порошок или специальный пятновыводитель

Классическим вариантом, который очистит пятна от тонального крема, есть стиральный порошок. Поскольку существуют различные виды этого средства для стирки, можно выбрать для любой ткани. Преимущества стирального порошка в том, что вы сразу подбираете его в соответствии с цветом и типом одежды.

Кроме того, эффективным методом является пятновыводитель. Это средство предназначено для удаления сложных загрязнений из одежды. Особенно действенны гелевые пятновыводители, которые избавляют от загрязнений тональным кремом легкие и деликатные ткани.



Стиральный порошок удаляет пятна от тонального крема / Фото depositphotos.com

Автор: Ольга Бомко